中環Homebake過百款手工麵包蛋糕便當　必試軟綿吐司5秘技大公開

受到新冠肺炎持續影響，香港市民無法出埠渡假，Staycation、行山或離島郊遊、到充滿外國氣息的麵包店或咖啡店打卡…已經是大家找代替品和心靈安慰的最好選擇。國際名店林立帶點西洋氣息的中環，近期便有多間人氣麵包店進駐蘇豪區，在萬邦行的Homebake是其中之一。18小時低溫發酵吐司，口感軟綿綿，卻又像海綿充滿彈性，幸福感滿瀉的「拉絲」，麵包大師大方公開製作過程。Homebake內亦有兩款不可錯過的蛋糕，Basque Burnt Cheesecake（巴斯克芝士蛋糕）整齊列隊，即製拿破崙蛋糕新鮮酥脆。

招牌原味巴斯克芝士蛋糕（$34/3吋）。

早前紅透網絡的Basque Burnt Cheesecake，大家為它神魂顛倒，人人試做。Homebake的「Basque」也讓人着迷，每個尺寸約一隻手掌般大小，一人獨享或二人分享也不錯。2種尺寸，4款口味，3吋的有原味、海鹽焦糖味及紅酒櫻桃味（$34），4.5吋的原味配上無花果（$158）。焦香外層包覆綿密細滑的軟心內層，濃郁芝士香與焦糖香交融，出爐即食份外軟滑，冷藏後享用芝士味昇華。

紅酒櫻桃巴斯克芝士蛋糕（$34/3吋）。

不得不提的是Homebake招牌麵包「吐司」，或者你會感到奇怪，吐司看來普普通通，何來特別之有？一條白吐司（$28）或者有人嫌貴，但嘗過一口後對它即時改觀，撕開甫見「拉絲」展延不斷，用力壓下吐司，旋即緩緩「充氣」彈起，如夢幻的棉花糖，溫軟細膩。

麵糰經長時間低溫發酵，筋度及密度得以提升，麵筋及酵母會更加融合，招牌原味吐司 （$28）。

麵包大師講解這正是經長時間低溫發酵麵糰所致，在攝氏6度的恆溫環境下發酵麵糰12小時，使麵糰有充足時間伸展成長，筋度及密度得以提升，其中的麵筋及酵母會更加融合，口感和風味等全方位醞釀昇華。另外，利用海藻糖代替白砂糖，麵包亦會較濕潤軟熟。

極緻綿密回彈吐司，經逾12小時低溫發酵而製。

按圖睇Homebake更多誘人麵包及蛋糕，包括法式芒果拿破崙、榛子朱古力髒髒包、海鹽焦糖忌廉棒、核桃酒漬葡萄包及人氣核桃肉桂卷︰

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採訪當天，麵包大師即席示範黑芝麻宇治金時吐司，黑芝麻、抹茶和糖漬紅豆，三合為一組成勾走靈魂的超級美味吐司。即磨黑芝麻醬豐富，芝麻有潤腸補血作用，並蘊含多種有助保護身體免疫系統的營養素，例如鋅、硒、銅、維他命B6、維他命E等。

麵包大師即席示範黑芝麻宇治金時吐司（$34/份）。

按圖有詳細示範 及 製作超鬆軟低溫熟成吐司麵糰時的5大秘技︰

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除了麵包及蛋糕之外，Homebake設有自選沙律吧，提供健康五色SuperBowl沙律、日式輕食便當，紅肉、白肉、海鮮、超級食物如羽衣甘藍、堅果等多達20款新鮮健康食材任選，價錢約$80/碗。另設果汁吧，新鮮蔬果汁即叫即榨，亦有即磨咖啡一應俱全。

自選沙律吧提供健康五色沙律及日式輕食便當。

按圖了解更多︰