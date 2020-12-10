【Google熱搜2020】十大食譜食材大執位　人氣甜品不敵冠軍超意外

Google熱搜2020終於有結果！每年這個時候，Google香港都會公布各個範疇的熱門搜尋榜，今年「食材」和「食譜」榜的名單都令人十分意外，未知是否與新冠肺炎、居家抗疫自己煮飯等等有關係？食材方面，去年10強的大路食材如：雞翼、牛油果甚至是曾經屹立榜首的桃膠，這次通通拜拜！至於食譜方面呢？一樣大執位，多個「潮食」上榜，第一位的冷盤，你又猜到是甚麼嗎？

2020年度10大熱爆食材

Google香港公佈「Google香港2020年度熱爆食材搜尋」以及「2020年度熱爆食譜搜尋」名單，眾所周知今年新冠肺炎全球大爆發，即使去到年尾的今日，威脅仍未解除，長期留家的各位不知不覺間榮升「疫境廚神」，猶記得大半年前麵粉更一度賣斷市，簡直前所未見，因此今年「麵粉」以及多種整甜品食材上榜，簡直是意料中事。疫情對香港人的飲食和生活習慣絕對大有影響，前一兩年，上榜的有很多「超級食物」、肉類、海味等，但去年的十強今年居然通通冇得留低，究竟是哪些食材取代了它們？

請按下圖睇「Google香港2020年度熱爆食材搜尋」頭10位：

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同埋加映：【Google熱搜2019】十大熱爆食材 花膠鮑魚不敵牛油果！(附食譜)

2020的熱門食材，有不少都跟整甜品有關。但回顧2019年的「年度熱爆食材搜尋」，分別卻非常大，如：帶子、牛肋條、雞翼等等，都是一般家常菜的主角，各位不妨參考下圖對比一下。

請按下圖睇「Google香港2019年度熱爆食材搜尋」頭10位：

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2020年度10大熱爆食譜

接著，就要揭曉熱門食譜的排名了，往年上榜的是以種類或烹調工具來區分，如「家常菜」、「電飯煲」、「氣炸鍋」、「袪濕湯水」等，但今年的趨勢很不同，除了「氣炸鍋」繼續榜上有名外，其餘位置被多個甜品食譜及潮流食品霸佔，如：紅極一時的400次咖啡、創辦人曾公開食譜的東京Mr. Cheesecake芝士蛋糕。不過，第一位則是你一定猜不中的冷盤，結果實在有點離奇！

請按下圖睇「Google香港2020年度熱爆食譜搜尋」頭10位：

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如果各位都對上述的食譜有興趣，不用再問Google大神了，「幫緊你！幫緊你！」現在就為你提供相關食譜。

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