【Google熱搜2019】十大熱爆食材　花膠鮑魚不敵牛油果！(附食譜)

每年年尾，Google香港都會公布該年度各個範疇的熱門搜尋榜，在食材方面，到底又有沒有大執位？大熱的「超級食物」當然屹立不到，但排名不變，始終無法再躋身較前的位置。此外，十強之中有5種食材今年都落榜，就連第2位的「豆腐」都十甲不入，被一種新上榜食材所替代，然而第1和第3名則維持不變。相信大家上網Google這些食材都是為了參考有甚麼食法或煮法，以下就為你帶來這10種食材的食譜，不用再問Google大神了，馬上學學怎麼煮吧！

第10位：鮑魚

一聽到「鮑魚」，大家都覺得很名貴，馬上想起《溏心風暴》系列的鮑魚，但平時煮餸的話可用鮑魚仔，配搭也蠻多。揀鮑魚要揀裙邊粗、肉肥厚以及顏色夠光澤的，不過煮鮑魚仔的話也有點小技巧，就是要先氽水，然後才起肉及清理那坨灰灰綠綠的內臟，之後再用刷子擦乾淨，最緊要處理時不要刺穿內臟，那就不會沾到裡頭的綠色汁液了。而鮑魚能滋陰並調節月經不順等，因此對女性有益，更可順道養肝、明目和補腎。

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第9位：帶子

跟鮑魚一樣，它同樣是全新上榜，看來大家對海鮮的鍾愛程度有增無減。食海鮮一般都比紅肉健康，而帶子高蛋白、低脂肪，又容易消化，更難得是它含有一種具有降低血清膽固醇作用的物質，能抑制膽固醇在肝臟的合成，並加速排走膽固醇。很多人以為瑤柱就是帶子乾，但要細分的話，兩者實際上不完全一樣，因為帶子的外殼是呈三角形、顏色孔雀綠有點像青口，柱肉形狀不規則；但瑤柱卻是扇貝的柱肉，形狀就是較工整和厚身的圓柱體。

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第8位：茄子

茄子已經連續兩年上榜了，今年更上升一級，而每當講起茄子菜式，大家最先想到必定是魚香茄子！它本來是一道川菜，以浸泡過的紅辣椒加上不同的香料製成，而港式的則以鹹魚來做出魚香。鹹魚下鑊爆炒的一下，整個廚房都瀰漫着一股很香的味道，令人口水直流。煮茄子的時候，很容易會使茄子由紫變黑，原來同樣有方法可以留住茄子色澤，可看看相關文章多加了解。

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第7位：花膠

花膠一向是女士的「養顏之選」，亦是補充骨膠原的佳品，獲不少人都愛以花膠入饌，例如：煲湯、燜煮小菜等，甚至曾在以「花膠」作主題的自助餐見過有花膠煮的長通粉等新穎菜式。不過對許多入廚來說，揀花膠和浸發花膠才是最困難之處！其實揀花膠不要以為愈白愈好，因為可能漂白過，因此琥珀色、通透、有順紋等特徵的才是最好。至於如何浸發花膠，也可看相關文章。

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第6位：牛肋條

這個讓人頗為意外，因為牛肋骨去年是十強不入，但今年一進榜便已是第6位了！牛的部位這麼多，大家又知道牛肋條是哪裡嗎？其實牛肋條即是去骨後的牛肋骨，亦即牛腹附近的肋骨位置，之所以討人歡喜，因為它那鬆軟口感，瘦肉多、脂肪卻少。

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第5位：牛油果

牛油果這種近年大熱的"Super Food"，是不少女士的寵兒，貪它夠輕怡健康，今年甚至有間以牛油果為主題的英國餐廳於香港插旗！牛油果的不飽和脂肪酸有利大腦血液運行，幫助腦部發育、思考和記憶力。維他命 A、B2、E豐富，能抗氧化及對抗自由基的攻擊，可延緩衰老，預防腦退化、心血管疾病等，亦有指成功改善肩頸痛問題，難怪大受歡迎！牛油果食法極多，如搗爛成蓉，加入其他配料調味製成醬，伴墨西哥粟米片或意粉等，又或是切片烘多士、切成薯角般形狀去焗牛油薯條，甚至是奶昔和雪糕等等。

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第4位：秋葵

秋葵狀態大勇，今次一升就升4名，相信與香港人逐漸崇尚健康有關，秋葵的益處不能盡錄，除了含有維他命A、B、C及多種礦物質元素，其膳食纖維含量也比其他蔬菜為高，容易增強飽足感，從而達減肥之效，並且可幫助清除腸道廢物，維持益菌生長，總之「綠色人參」及「植物界黃金」等美譽絕不是浪得虛名。

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第3位：雞翼

雞翼跟去年一樣，都是排行第3，三甲地位絕不輕易動搖！它的確是雪櫃裡長駐的食材呀，買定一、兩磅急凍雞翼，隨時煎、炸、燜、蒸、焗等等都可以，甚至是較刁鑽的釀雞翼、土匪雞翼還是花雕雞翼都得，記者早前就曾寫了一篇集合多種煮法的雞翼食譜合集，結果迴響極大，這就正正反映了它問鼎三甲也是意料之內！

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第2位：蘆筍

去年從沒有躋身十強，但首度上榜即登上亞軍，看來不能低估網民對蘆筍的熱愛。坊間常見到白蘆筍與綠蘆筍，原來白蘆筍是未出土前已採收，因為未接觸到陽光所以才保留白色，一旦被照射過，就會變成白蘆筍，由於數量較少，所以白蘆筍是較為珍貴的。而食蘆筍好處很多，包括：抗疲勞、抗衰老、預防便秘等等，加上它本身熱量低，多吃也不怕肥。

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第1位：桃膠

超厲害的桃膠！連續兩年蟬聯冠軍位置，看來大家對它很好奇。身邊的朋友經網上資訊潛移默化下，都知道桃膠很有益，對「平民燕窩」等稱號毫不陌生，但很多人卻不知道，這些煙煙韌韌的桃樹晶體可以在哪裡買到、如何處理，以及它的食法等等，可以參考以下食譜，除了加到甜品之中，用來煲湯一樣可以。不知道下一年它還會再成為熱搜榜第一名嗎？

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