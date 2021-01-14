【廚具減價】美亞新年大減價低至3折　方形坑紋煎鍋$79煎扒最啱！

將近農曆新年，送鼠迎牛，新年盼望有新願景，不論疫情或逆境快快過去。而在疫境下鍛鍊出一手好廚藝的朋友，想下廚更得心應手，實用的廚具不可少，耐用、實惠又美觀的，在市場上其實有不少選擇。美亞在1月13日至2月11日，將有賀年大減價，那裡或許會有你的心頭。

廚具產品最低28折發售，最震撼一組為「Meyer 不黏方形煎鍋24CM」，由原價$279減至$79，28折勁減$200，是場內最抵買的心水貨品。坑紋方形煎鍋是煎牛扒、煎大啡菇、煎麵包卷的首選，可輕鬆煎出漂亮的間條紋。另一款值得留意的是「有蓋不黏電鍋26CM/1320W」，原價 $839 ，現售$299。除煎鍋、炒鍋及不黏鍋外，場內亦有各款配件、刀具、餐具及烘培產品，想入手抵買廚具可以把握是次機會。

美亞體驗店及特賣場環境。（資料圖片）

按圖看賀年特價優惠廚具，羅列以下30項精選減價貨︰

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美亞廚具體驗店2021賀年減價：

日期：1月13日至2月11日

時間︰星期一至日10:00至20:00 時間︰星期一至日，上午10時至下午8時

地點：觀塘道382號地下美亞廚具體驗店

*接受現金、EPS、八達通、信用卡或支付寶付款

*設2小時免費泊車服務