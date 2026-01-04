小寒湯水食譜｜驅寒暖胃改善手腳凍　7款養腎保暖湯無肉一樣鮮甜

小寒湯水食譜｜小寒，二十四節氣中第二十三個節氣，今年在2026年1月5日。天文台預測因季候風影響，這兩天溫度明顯轉冷，養生飲食上，也大致跟冬至相同，注意防寒、保暖、養腎。7款湯水有助行氣活血、驅寒暖胃、改善手腳冰冷，毋須加肉一樣鮮甜味美。



小寒湯水食譜｜固腎禦寒 增強抵抗力

冬天早晚溫差較大，要注意保暖，可行氣活血的湯水偏溫補，有助加速血液循環，身體產熱更感溫暖。此外，少吃生冷，吃溫補性及益腎的食物，固腎禦寒，增強身體抵抗力。補腎湯水合集｜10款益腎家常靚湯有肉湯素湯 改善手足冰冷抗疲勞

小寒湯水食譜｜腰果 合桃 栗子 豆類可代替肉

養生補健湯水能肉也能素，素湯最大好處是方便簡單，不用處理肉類，不用汆水，也不用煮太久。而且以腰果、合桃、栗子、豆類代替肉來煲湯一樣鮮甜，因為碳水化合物（醣類）的關係，能增加湯水的甜味，四者之中單用腰果也可，腰果的油脂十分豐富，在湯水不斷翻滾下，腰果的油脂漸漸釋出，因此可提升素湯的潤澤度，建議2公升水，大概用3両（約60克）腰果。

腰果可替代肉煲湯，一樣鮮甜美味。（unsplash）

以下7款素湯，經中醫點評可助驅寒暖胃、活血行氣、促血氣循環和改善手腳冰冷，還附加各款湯水的食用建議及宜忌以作參考，如有疑問，請向中醫師諮詢。

小寒湯水食譜1：胡椒腐竹粟米蓮藕湯

暖胃驅寒適合任何人飲用！冬天湯水多見胡椒湯，胡椒豬肚湯、胡椒腐竹排骨湯等，素湯水以粟米及蓮藕代替，加一大塊薑煲湯，令全身暖和。

食用建議︰此湯可驅寒暖胃，清積熱，屬性平和，沒感冒和咳嗽時可飲。

於冬天時候，一星期可飲一至兩次，大部分人適用。



冬天湯水食譜｜胡椒腐竹粟米蓮藕湯暖胃驅寒 2情況別飲+胡椒處理

胡椒腐竹粟米蓮藕湯（尹嘉蔚攝）

按圖看「胡椒腐竹粟米蓮藕湯」食譜︰

小寒湯水食譜2：栗子蓮子腰果湯

家常的簡易湯水，有助健脾養胃、強腰補腎。湯水的材料簡單，到超市或街市採購已全部買齊。栗子是很好的秋冬食物，跟合桃一樣歸為黑色食物，黑色入腎，有助於補腎及強腰。

食用建議︰此湯性味平和，老少咸宜，可養胃健脾、補腎強腰。糖尿、痛風患者少服。每周可飲1-2湯碗（1-2次）。



冬天湯水食譜｜栗子蓮子腰果湯強腰腎一家啱飲 做錯1步蓮子硬實

栗子蓮子腰果湯（尹嘉蔚攝）

按圖看「栗子蓮子腰果湯」食譜︰

小寒湯水食譜3：茶樹菇黑豆合桃湯

容易手腳冰冷的人，不妨以湯水調理身體，黑色食物、淮山及杞子等有補腎功效，茶樹菇黑豆合桃湯能溫補脾腎、養血安神。

食用建議︰腰痠膝冷，四肢冰冷，貧血頭暈，睡時下肢冷凍都適合。

此湯水偏溫補，容易上火人士少飲，因有茶樹菇及黑豆，痛風人士不宜飲用。



【健康湯水食譜】茶樹菇黑豆合桃湯 立冬後養生湯助改善四肢冰冷

茶樹菇黑豆合桃湯（尹嘉蔚攝）

按圖看「茶樹菇黑豆合桃湯」食譜︰

小寒湯水食譜4：蟲草花合桃眉豆湯

早晚氣溫差異大，氣管受刺激下出現咳嗽，有助健脾補腎、止咳化痰的「蟲草花合桃眉豆湯」不只湯味鮮甜，當中的眉豆，適合脾胃氣虛及腎虛的人士食用，尤其是長者。

食用建議︰性味平和，一家人啱飲，可健脾補腎、止咳化痰。冬天氣管弱的人士可飲，如果氣管太弱或多痰，可減去蜜棗。每周可飲1-2湯碗（1-2次）。



冬天湯水食譜｜蟲草花合桃眉豆湯健脾補腎 止咳化痰脾胃氣虛最啱

蟲草花合桃眉豆湯（尹嘉蔚攝）

按圖看「蟲草花合桃眉豆湯」食譜︰

小寒湯水食譜5：麻油鮮菇薑湯

麻油雞湯可補身，湯頭有生薑、雞塊及麻油等。若轉為素湯，可用杏鮑菇及猴頭菇代替雞，猴頭菇的作用，主以補虛及幫助消化。中醫師解釋猴頭菇和淮山一樣，藥性較輕，起效慢，適合平素滋補。

食用建議︰可溫胃散寒，四肢冰冷，經常吃生冷導致胃痛及怕冷人士適合飲用。胃痛人士最好只飲湯不宜吃湯料。每周可飲1次，每次1湯碗。容易心煩失眠、口燥咽干、小便短黃、大便乾結、口腔潰瘍（生痱滋）不宜飲用。陰虛有火，內熱旺盛者忌喝。



【立冬湯水食譜】麻油鮮菇薑湯 溫胃散寒行氣活血抗手足冰冷

麻油鮮菇薑湯 （尹嘉蔚攝）

按圖看「麻油鮮菇薑湯 」食譜︰

小寒湯水食譜6：淮山沙參蟲草花湯

男或女也需補腎，腎好、腎氣足，不畏寒之餘，頭髮也更烏黑潤澤，不易疲勞，臉色更好。

食用建議︰淮山沙參蟲草花湯有補腎潤肺的功效，配搭平和，大眾都適合飲用。此湯一星期可飲用一至兩次。



【入冬湯水食譜】養生淮山沙參蟲草花湯 防寒養腎抗手足冰冷

淮山沙參蟲草花湯 （尹嘉蔚攝）

按圖看「淮山沙參蟲草花湯 」食譜︰

小寒湯水食譜7：南瓜大蒜湯

有助整腸消滯，加強脾胃消化吸收，適合天冷行氣保暖及增強體質的湯水，可考慮南瓜大蒜湯。大蒜除了調味作料理，也可煮湯，湯有蒜味也不錯。

食用建議︰此湯可補中益氣，幫助脾胃消化吸收功能，調整腸道健康，預防腹瀉，亦可溫中健脾，溫暖脾胃及行氣。可以一星期飲用一次，怕蒜味的人士不宜。脾胃虛寒及牙病患者不宜多吃蜜棗，有宿疾便秘及糖尿病者慎食蜜棗。



【健康湯水食譜】南瓜大蒜湯補中益氣暖脾胃 助消化整腸預防腹瀉

南瓜大蒜湯（尹嘉蔚攝）

按圖看「南瓜大蒜湯 」食譜︰