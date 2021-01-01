凍齡｜避免5大加速衰老食物　李若彤黎姿逆齡女星登五奔六冇有怕

保持「永遠年輕」的秘密，不止是勤於護膚、養膚，吃喝甚麼也十分重要。5大令人衰老的食物讓人快速變老，老化的現象包括皮膚及整個身體的狀態，在日常飲食中應多加避免這些有害食物。

老化的現象包括皮膚及整個身體的狀態，在日常飲食中應多加避免五大衰老食物。（Unsplash）

皮膚狀態和日常所吃的食物有密切關係，5種促使「衰老」及令人顯老的食物，容易導致皮膚老化，長遠計也會危害健康。

第一樣是不健康的油脂，包括氫化油與反式脂肪，餅乾、油炸食品及零食等常有不健康的油脂存在。氫化油與反式脂肪是導致心臟病和肥胖的原因之一，因它們成本低廉，在各種食品生產中處處常見。據杜蘭大學醫學系教授指出，老化可說是人體細胞處於「慢性發炎狀態」，反式脂肪會加速發炎的過程。每餐可攝取的反式脂肪量，不應超過0.5克。

老化可說是人體細胞處於「慢性發炎狀態」，反式脂肪會加速發炎的過程。（VCG）

請按下圖了解5大衰老食物︰

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想保持年輕，自律飲食十分重要，早前內地人氣綜藝節目《乘風破浪的姐姐》，一眾40、50歲的女藝人宛如凍齡不老，風采依舊。娛樂圈中有多名年過40、50的女星，看來只像三十幾，歲月彷彿未有在臉上留痕，包括李若彤、黎姿、萬綺雯、郭可盈、佘詩曼、鍾嘉欣、張可頤、張栢芝、宣萱、溫碧霞、洪欣、莫文蔚、楊秀惠、曹敏莉、鄺文珣、徐若瑄，韓星宋慧喬、孫藝珍、金喜善、宋智孝、金泰熙、金喜愛及全智賢等。

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參考資料︰lifehack