AEON｜旺角開過萬呎期間限定店　全線開倉低至39折唔使$20支油？

旺角家樂坊兩層高的巨大舖位，原本是開設服飾店H&M，可說是旺角地標之一。不過早前H&M結業離場，其後就由AEON短租，由即日起至2月21日開設Pop-up store（期間限定店），貨場過萬呎，賣日本直送新鮮水果、海產的超市都有！此外，AEON全線分店亦進行「開倉大割引」，雖然以床品為主，但仍有部分食品、家品及廚房用品大減價低至39折。

旺角2層期間限定店

AEON近日宣佈首度進駐旺角鬧市，家樂坊內的兩層期間限定店現已開幕，總面積約1萬3千平方呎，主打日本水果、急凍食材、和菓子、蛋糕、零食、飲品、美妝用品和玩具等，由即日起至2月21日期間可以慢慢逛個夠。店內兩層皆有超市，想找鮮果、蔬菜、海產、甜品以及個人護理物品，可到地面樓層；若購買日常食品、冷凍食物、零食、雜貨、禮盒、飲品和酒的話，則要到1樓超市。1樓還售賣化妝品及護膚品、個人護理用品、玩具、精品及貓糧等。

請按下圖睇兩層環境及售賣的貨品種類：

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這間Pop-up store有不少限定減價貨品，如深得民心的日本士多啤梨，還有梅酒與其他食物等。此外，凡選購和菓子榎屋/VEG MARKET商品滿$150，即送水信玄餅1盒。

請按下圖睇期間限定減價貨品：

同場加映：全線開倉 糧油家品一樣有優惠

AEON由即日起至2月12日期間，會進行「床品開倉大割引」，低至2折。但即使是其他商品，如飲品、柴米油鹽，都一樣有減價。此外，廚房用品如罐頭刀、水壺等都以優惠價發售。

請按下圖睇AEON開倉減價貨品：

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