生蠔外賣｜4步簡易開蠔　屋企嘆蠔$17起　呢個秘技令肉質更鮮甜…

撰文： 王靜瑩 最後更新日期： 2021-03-05 16:34

生蠔鮮甜又營養豐富，是深受港人歡迎的美食之一，但在餐廳蠔吧品嚐生蠔，每隻動輒要$30-$40，不如掌握以下開蠔技巧，在家享受外賣生蠔的新鮮滋味！

即看開蠔方法及食蠔注意事項

想好像餐廳師傅用蠔刀一刺、一拉就俐落開蠔？其實只要找到蠔眼，加上練習幾次便可輕鬆鎅開蠔殼，記緊開蠔前先浸冰水，洗走蠔殼污垢和蠔蟲之餘，肉質也更鮮甜爽口！

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免費直送「蠔」門宴 美國生蠔$17起

不同產地和品種的生蠔各有特色，美國太平洋生蠔肉質清爽鮮甜，口感柔滑肥味，海水味較淡，口味為大眾接受，最重要的是太平洋生蠔非常易開，十分適合開蠔新手在家享用。

「蜂」狂海鮮盛宴 4-6人份 $759

蜂鳥推出Deluxe尊賞優惠，$800有找便可享用4-6人份「蜂」狂海鮮盛宴，當中有24隻美國太平洋生蠔、加拿大翡翠螺、2隻英國麵包蟹和2隻加拿大熟龍蝦，啖啖都是尊貴滋味，人均除開只是$127！若想只攻生蠔，不妨訂購價值$400的24隻生蠔套餐，平均每隻$16.7，搭配其他小食和刺身，滿$600即享送遞服務！

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/03/05）

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