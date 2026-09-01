蔥油餅食譜｜簡易做法李司棋6步驟完成、靠1神物網民勁讚學到嘢!
撰文：鄒家鳳
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蔥油餅食譜｜司棋姐（李司棋leeszekee）喜歡在網上分享美食及下廚心得，近日就教大家做「簡易版蔥油餅」，不用搓麵糰，不用發酵，只需幾塊餃子皮便能做出網友都讚、媲美「舖子大鐵鍋」的蔥油餅！
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蔥油餅食譜｜餃子皮+蔥花+薑+油
司棋姐在她的IG示範「用餃子皮嚟整蔥油餅，效果相當唔錯 （咁啱屋企有咁多種蔥就乜都用啲，其實一般用蔥花+薑已可）」，大受網友歡迎，都說單看都覺很香很美味，「估唔到餃子皮都得」，「正👍勁簡單易做」，大叫「荷媽，你好勵害呀」！
餃子皮蔥油餅食譜
蔥油餅材料：
餃子皮、薑、蔥、油
蔥油餅做法：
1 準備一鍋油，放入薑、洋蔥、薑蔥頭、大蔥、細蔥粒慢炸，不時攪拌免黐底。
2 加入約1茶匙鹽，炸至略轉色，盛起薑蔥等材料，油備用。
3 另外將一把青蔥切粒，加入已炸好的蔥油拌勻。
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4 餃子皮上掃上蔥油，蓋上另一層餃子皮，再重複掃上蔥油、蓋餃子皮。
5 餃子皮叠好，用擀麵杖輾平，捲起成條狀，直立，用平底玻璃器皿用力壓扁成圓餅狀。
6 把餃子皮蔥油餅放入熱鍋，以中小火慢煎兩邊至金黃，即成。
司棋姐的餃子皮蔥油餅大功告成，開始試吃，她還把蔥油餅內皮展示給大家看，「一層層架！」最後還把之前炸好盛起的薑蔥加在內，更好味，司棋姐大讚：Nice！
其實餃子皮做蔥油餅，Gigi黃淑儀和我們都示範過：
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除了蔥油餅，我們還做過餃子皮生煎包、餃子皮馬仔、餃子皮蛋餅：
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