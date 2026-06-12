果蠅怕什麼？網友自製1神器好過殺蟲劑　滅蟲4招+大蒜 酵母粉都得

果蠅怕什麼｜果蠅消滅｜果蠅怎麼來的？踏入夏季天氣一熱，除了小強，最煩人的就是廚房裡滿天飛的果蠅。從垃圾桶、洗碗槽再到擺水果的地方都被侵襲。而且果蠅繁殖能力驚人，每小時約產20粒卵，一旦出現便難以消滅，令人困擾。有網友分享自製「捕蠅神器」，方法簡單有效，好過黃色捕蟲貼紙、殺蟲劑和電蚊拍。



夏天，最煩人的就是廚房裡滿天飛的果蠅，從垃圾桶、洗碗槽再到擺水果的地方都被侵襲。（來源：小紅書）

消滅果蠅｜可產1500顆果蠅卵 壽命達1個月

果蠅體型僅有1.5至4毫米，嗅覺敏銳，即使在幾百米外，也能聞到水果香味或廚餘的異味，輕鬆飛入屋內。全世界已知有高達4000多種果蠅，其中黑腹黃果蠅是我們平時常見的品種。繁殖速度極快，從卵到成蟲最快只要10天，壽命長達1個月，一生最多可產下1500顆卵。

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消滅果蠅｜果蠅帶病菌 易致食物中毒

果蠅本身並不會傳播疾病，但牠們經常出沒在腐爛的蔬果、垃圾桶等地，極易攜帶沙門氏菌、大腸桿菌和李斯特菌等致病菌，污染乾淨食物。一旦誤食可能會引起腹瀉、腸胃炎，甚至食物中毒。有網友在threads分享，1招超簡單的滅蟲法，直言「超感動！大概放2天果蠅幾乎都沒了！」。

1. 準備1個小型礦泉水樽，剪開上下兩截（瓶口部分約佔1/3，瓶底部佔2/3）。



1. 準備1個小型礦泉水樽，剪開上下兩截（瓶口部分約佔1/3，瓶底部佔2/3）。（yiiiiiiiiiiyiiiiiiiiii@threads）

2. 加入洗潔精（按壓2下）、白醋（適量）、白糖\紅糖（1匙）、適量水（自來水或飲用水都得）攪拌均勻。



2. 加入洗潔精（按壓2下）、白醋（適量）、白糖\紅糖（1匙）、適量水（自來水或飲用水都得）攪拌均勻。（yiiiiiiiiiiyiiiiiiiiii@threads）

3. 最後將瓶口部分倒扣套入下半部膠樽內便可，切記樽口勿接觸到下方的液體。果蠅一旦飛入，就會無法逃脫。



最後將瓶口部分倒扣套入下半部膠樽內便可，切記樽口勿接觸到下方的液體。（yiiiiiiiiiiyiiiiiiiiii@threads）

廚房滅蟲｜排水孔有蟑螂爬出油污是元兇？ 網友靠1神器杜絕蟲害

消滅果蠅｜網友分享捕蠅神技

由樓主上傳的圖片可見，膠樽內全部都是密密麻麻的果蠅，捕果蠅神器非常成功。不少網民也在評論區紛紛分享自己的「小妙招」。

「我會搖一搖～讓它有泡泡，跟你一樣的配方味道吸引，一靠近就黏住快要消泡泡了，再拿起來搖一搖」

「其實只要醋加一滴洗碗精就可以了，我這樣配放廚房除了消滅果蠅還可以消滅小蟑螂」

「可以改成水果吸引更快」

「補充：沒有醋的可以改加一點點果皮or啤酒也有用」



將香蕉蒂頭包好，並在上方放上一整顆蒜頭，亦可熏走果蠅。（圖/翻攝自threads@ktofficial.tw）

果蠅怕什麼？消滅果蠅4招

果蠅除了從外面飛入，很多時是由蔬果自帶的蟲卵孵化而成。所以不要囤積，即買即吃，也要勤換垃圾。不過，有時即使天天倒垃圾，果蠅依然會出現，不妨試試以下方法。

1. 蒜頭

香蕉最易惹果蠅，可將香蕉蒂頭包好，並在上方放上一整顆蒜頭。蒜頭含有豐富的大蒜素，這種強烈氣味能有效熏走果蠅。唔使殺蟲劑？媽媽往香蕉上放1顆「蒜頭」實測趕走果蠅 網揭原理

2. 種植新鮮羅勒

果蠅極其討厭羅勒的味道，可以試試在家種植新鮮羅勒，既能吃，又能驅趕果蠅。

果蠅極其討厭羅勒的味道，可以試試在家種植新鮮羅勒，既能吃，又能驅趕果蠅。（pexels）

3. 噴精油

檸檬草、薰衣草等精油是果蠅等小蟲的剋星，將精油（約10滴）與熱水（約60毫升）混在一起， 然後噴在小蟲出沒的地方，亦有消滅的效果。

4. 酵母粉

在玻璃杯中倒入半杯溫水，加入1茶匙糖和適量酵母粉，攪拌至起泡。接著用保鮮紙封好杯口，並在上面戳幾個微細的小洞，讓果蠅只能進不能出。

參考資料：台灣農業知識入口網