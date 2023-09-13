鼠患｜網民分享聲波驅鼠 專家指1情況冇效 老鼠至愛3食物餌誘更佳

老鼠不單止人見人怕，身上還帶有極多細菌和寄生蟲，萬一誤闖入屋就麻煩，有專家表示，今年香港的天氣較去年熱，令鼠患問題更嚴重。有不少市民在網上分享，出盡法寶，購買可發出聲頻的工具驅鼠，專家對於這些驅鼠神器又有什麼意見？



有網民近日帖文，表示家中有老鼠出沒，諮詢網友的意見。（圖片說明：Facebook@香港滅蟲關注組）

香港不少地方多年來都飽受鼠患問題困擾，除了因為食肆林立之外，天氣都是影響它們出沒的因素之一。滅蟲專家任永強表示，老鼠的活躍程度和繁殖率都與天氣息息相關，高溫的天氣會令它們的活動力和繁殖速度上升。而今年香港夏天連續多個月的持續高溫狀態，使各區的鼠患問題較往年更嚴重。

滅蟲專家任永強表示，老鼠的活躍程度和繁殖率都與天氣息息相關zd1（《東張西望》截圖）

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一種鼠類易入屋 不會長留在家

要解決鼠患的問題，首要條件是要知己知彼。任永強表示，一般會入侵家居的老鼠屬於小家鼠品種，除了身型細小之外，它的跳躍力和爬行力都可以讓它輕鬆沿溝渠管道走入家中，尤以低層單位的情況或會更嚴重。

不少人會擔心，老鼠入屋後難以驅走，但任永強表示，老鼠的習性一般會逗留在有安全感的地方，若然室內人多嘈雜，它們一般會覓食後逃走。此外，老鼠的攀爬能力強，如果大廈外牆有搭棚架，老鼠就可以沿棚架走入屋內。

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老鼠出沒3種跡象

老鼠神出鬼沒，有時往往發現食物包裝無故多了幾個洞或者食物被蛀壞後才會發現牠們的蹤跡。任永強表示，只要了解老鼠的習性，就可以預計到它們的蹤影：「老鼠對外界很敏感，所以一般會貼牆走，令自己覺得安全。另外，老鼠的食量大，排泄物也十分驚人，若然發現家中的角落出現大量老鼠糞便，就證明家中曾經有老鼠造訪。第三就是發現家中存放的食物，無故消失或包裝袋被咬破，這都可以證明家中有鼠患。

如果家中有大量黑色米狀異物，很有機會是老鼠糞便，代表家中有老鼠出沒。（網絡截圖）

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網民出盡法寶 聲波驅鼠

坊間上有很多滅鼠或驅鼠的方法，包括老鼠籠、老鼠板、老鼠藥等，不過老鼠都很機警，見到同伴中過陷阱，牠們就有機會避開，所以市面上的滅鼠產品一直推陳出新。近年就有產品聲稱能夠以聲頻驅趕老鼠，任永強表示，老鼠耳朵比人類敏感，可以接收更廣域的音波，理論上這些聲波可以令老鼠感到不適而離開，但同時亦表示老鼠的適應性十分強，若產品只可產生一種聲頻，隔一段時間後，老鼠就會逐漸適應而再次入屋。

有網民表示，入手一個聲稱以聲波驅鼠的裝置，不過未見成效。（圖片來源：Facebook@香港滅蟲關注組）

3類食物老鼠至愛：叉燒粒、鵝頭、花生

要捉老鼠，坊間最常用老鼠籠，不過籠裡面的餌亦十分講究，一般在街上見到的老鼠籠都會以番薯粒為誘餌，但是甚少有老鼠會中圈套。任永強表示，老鼠一般喜歡濃烈的味道、肉香或者脆口的食物，叉燒粒、鵝頭或者花生是老鼠的最愛，若然以這些食物為餌，可大大增加捕捉的成功率。任永強表示，如果成功捕捉老鼠，緊記要戴手套，用膠袋密封再棄置，避免細菌散播。