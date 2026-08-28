超市優惠｜惠康/百佳/佳宝/AEON半價起！滿$100減$18＋全場8折

超市優惠｜惠康、百佳今個星期繼續鬥減價，百佳買滿$100送$18優惠券。佳宝更全場8折，網購只要¥15就買到8條多春魚，AEON則一連6日推出「感謝日」促銷活動，名牌廚具23折起。



惠康超市｜滿$168即享88折 DREYER'S家庭裝雪糕$26.4

惠康8月29日推出「開學大折日」，買滿$168即享88折，優惠期只限1日，使用Mastercard單一簽賬淨值滿$500，還可即減$40。其中，越南業務原隻熟白蝦（1公斤裝）$87.1/包（原價$148/包）；急凍泰國雞中翼（1公斤裝）$61.6/包（原價$99/包）；泰國頂級茉莉香米（10公斤裝）$145.2/包（原價$194/包）；紐西蘭蘋果$24.6/4個，平均$6.14/個（原價$13/個）新紀元卵日本白蛋（10隻裝）$44/2盒，平均$22/盒（原價$36/盒）。DREYER’S皇牌家庭裝雪糕（750毫升）買2件或以上，即享9折，$79.2/3件，平均$26.4/件（原價$65/件）。

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除了快閃88折外，由8月28日至9月3日，更推出各種優惠。紐西蘭法式羊架$329/包（原價$459/包）；日本玉子之家極濃雞蛋$30/盒（原價$46/盒）；京都念慈菴枇杷潤喉糖$42/2件，平均$21/件（原價$26/件）；車厘茄 (220克)$14/杯（原價$28/杯）；紐西蘭珍寶金奇偉果$37/5個，平均$7.4/個（原價$11/個）；淳茶舍各款無糖茶$28/2排，平均$14/排（原價$17/排）；Binggrae乳酪雪條$8/支（原價$15/支）；澳洲ROKEBY FitMilk蛋白無乳糖牛奶飲品$78.5/3件，平均$26.2/件（原價$35/件）。

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另外，買4支高露潔全效專業牙膏單支裝，送總值$300贈品，包括：價值$37的獅球嘜純正粟米/芥花籽油（600毫升）；買3罐安記迷你溏心鮑魚，送總值$53贈品，包括價值$25的農心薯仔麵、價值$20的藍罐1963午餐肉、價值$8的家樂牌純鮮清雞湯。買4排道地6包裝茶類飲品（6x250毫升），送總值$35贈品，包括1包價值$20的阿華田朱古力麥脆球，1袋價值$15的維達超韌抽取式面紙；優惠期由8月28日至9月3日止。

百佳超市｜滿$100送$18優惠券 $12起換購水果／麵

百佳推出限時快閃優惠，由8月27日至30日於指定分店消費滿$100即送$18優惠券，優惠券可於8月28日至31日到相同分店消費滿$150時使用。

百佳推出限時快閃優惠，由8月27日至30日於指定分店消費滿$100即送$18優惠券。

~PNS網購買滿$399即免運費，新客首次APP落單，輸入優惠碼「PNSAPP」即免運費及享9折優惠。

~店取服務新升級「落佳拎」，首次買滿$100，輸入優惠碼「CNC26」減$20。



此外，還有8月28日至30日推出的快閃優惠。 包括，荷美爾午餐肉$88/4罐，平均$22/罐（原價$36/罐）；灣仔碼頭水餃/點心$50/4包，平均$12.5/包（原價$25/包）；紐西蘭樂淇蘋果$63.5/2筒，平均$31.75/筒（原價$50/筒）；挪威三文魚$38/包。

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只要買滿$100，加$12即可換購價值$27的維他飲品；$16.5即可換購價值$24的南非鮮橙（5個裝）；$18.5即可換購2袋價值$32的營多印尼撈麵。

只要買滿$100，$12即可換購價值$27的維他飲品；$16.5即可換購價值$24的南非鮮橙（5個裝）；$18.5即可換購2袋價值$32的營多印尼撈麵。

佳宝超市｜全場8折 8條多春魚¥15

佳宝由8月27日至9月1日，全場8折。其中極佳級牛小排肥牛片$134.4/磅（原價$168/磅）；精選肥牛片$47.2/磅（原價$59/磅）；豬扒$16/磅（$20/磅）；七鮮有機玉米汁飲料$33.6/10支（原價$42/10支）；刀嘜純正花生油（5升裝）$136/支（原價$169.9/支）；獅球嘜純正花生油（900毫升4支裝）$95.2/4支（原價$119/4支）；李錦記組合套裝$60/套（原價$75/套）。

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佳宝網店2日限時搶購，優惠期8月27至28日止。買滿¥200減¥30、滿¥300減¥50；滿¥500減¥120，京東APP新用戶額外再減¥30；滿¥199免運費。其中，挪威煙燻三文魚切片 (100克）¥21.9（原價¥34.9）；金鯧魚 (1條裝)¥18（原價¥28）；羅非魚柳 (1塊裝)¥10（原價¥15）；多春魚 (8條裝)¥15（原價¥22）；智利三文魚扒 (2塊裝)¥39（原價¥50）

AEON超市｜1連6日感謝日 名牌廚具23折起

AEON於8月28日至9月2日，一連6日推出「感謝日」促銷活動。活動期間，凡AEON會員及AEON信用卡持有人，均可享受95折優惠。其中，韓國提子$59；土耳其無花果$65；日本立貝柱（500克）$179；TASTYVILLE 煙雞肉腸$29.9（原價$39.9）；西班牙海鮮飯（700克）$69（原價$159）；意式水煮赤魚及蝦（約500克）$59（原價$129）；YAMASA蟹柳棒（10件裝）$49.9（原價$79）；UCC咖啡$36.9（原價$69.9）；一蘭拉麵$129（原價$198）；日本雀巢KIT KAT朱古力威化$19.9（原價$24.9）。

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廚具方面，德國卡爾牌PURE陶瓷塗層易潔萬用鍋$139（原價$598）；陶鑄煲$398（原價$998）；水果刀$58（原價$138）不過，油塘、旺角及啟德店除外。易潔雙耳煲連玻璃蓋$139（原價$179）。