焗豬扒飯食譜｜做法簡易煮出快餐店經典味道、加1物惹味濃郁

芝士焗豬扒飯食譜做法｜焗豬扒飯是香港茶餐廳的經典，早前「一哥焗豬扒飯」更申請香港非遺（非物質文化遺產）。這次示範的芝士焗豬扒飯，除了具備濃郁的番茄醬汁、酥香的豬扒外，還必須配上金黃的蛋炒飯，沒有「炒底」的焗豬扒飯，就像失去了靈魂一樣。嘴饞時想自製「一哥焗豬扒飯」，先要條件是不能懶惰！



芝士焗豬扒飯食譜｜白飯必先用雞蛋炒至乾身

製作芝士焗豬扒飯的步驟，需要先逐一處理食材，再放在一起，等待焗爐的高溫融化芝士，為整道菜式加冕。白飯需加入雞蛋炒香至乾身，再加上少許鹽和黑胡椒碎調味。

白飯必先用雞蛋炒至乾身，這步驟非常重要。

豬扒經捶打及醃製後更軟腍，醬汁加入多種食材同煮，味道才豐富，因此每個步驟都不可看輕。儘管烹調需時，但吃到滋味的芝士焗豬扒飯的一刻，便會覺得一切準備工夫和時間都值得！

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芝士焗豬扒飯食譜做法

芝士焗豬扒飯食譜

芝士焗豬扒飯（bake/焗）材料 豬扒1塊 白飯1碗 油適量 黑胡椒碎適量 雞蛋1隻 鹽適量 生粉少許 番茄1個 洋蔥1/2個 牛油10克 蒜蓉1茶匙 茄膏1.5湯匙 茄汁1湯匙 糖1湯匙 菠蘿6-8顆 Mozzarella芝士適量 水適量 芝士焗豬扒飯醃料 菠蘿6-8顆 Mozzarella芝士適量 水適量

芝士焗豬扒飯（bake/焗）做法 1. 把豬扒拍鬆，加入醃料醃15分鐘。 2. 洋蔥切絲、番茄切塊、雞蛋打勻，備用。 3. 燒熱平底鍋，下油，把豬扒沾上少許蛋液及生粉，煎至兩面金黃，熟透後拿起備用。 4. 白飯與蛋液炒勻，加鹽和胡椒調味，盛起備用。 5. 鍋內放入牛油，炒香蒜蓉、洋蔥、番茄，再加入茄膏、茄汁、糖和水炒至收汁，最後加入菠蘿拌勻成醬汁。 6. 在盤中先後放入炒飯、豬扒、醬汁，並鋪上芝士，放入焗爐以攝氏200度焗10至15分鐘便成。

焗豬扒飯不失敗貼士：

1.如無肉錘，可用刀背拍鬆豬扒。

2.加入茄膏可令醬汁味道更濃郁，而茄汁則令味道層次更豐富。

攝影：張善滿、梁鵬威

