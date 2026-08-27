焗豬扒飯食譜｜做法簡易煮出快餐店經典味道、加1物惹味濃郁
撰文：黃翠衣
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芝士焗豬扒飯食譜做法｜焗豬扒飯是香港茶餐廳的經典，早前「一哥焗豬扒飯」更申請香港非遺（非物質文化遺產）。這次示範的芝士焗豬扒飯，除了具備濃郁的番茄醬汁、酥香的豬扒外，還必須配上金黃的蛋炒飯，沒有「炒底」的焗豬扒飯，就像失去了靈魂一樣。嘴饞時想自製「一哥焗豬扒飯」，先要條件是不能懶惰！
芝士焗豬扒飯食譜｜白飯必先用雞蛋炒至乾身
製作芝士焗豬扒飯的步驟，需要先逐一處理食材，再放在一起，等待焗爐的高溫融化芝士，為整道菜式加冕。白飯需加入雞蛋炒香至乾身，再加上少許鹽和黑胡椒碎調味。
豬扒經捶打及醃製後更軟腍，醬汁加入多種食材同煮，味道才豐富，因此每個步驟都不可看輕。儘管烹調需時，但吃到滋味的芝士焗豬扒飯的一刻，便會覺得一切準備工夫和時間都值得！
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芝士焗豬扒飯食譜做法
豬扒1塊
白飯1碗
油適量
黑胡椒碎適量
雞蛋1隻
鹽適量
生粉少許
番茄1個
洋蔥1/2個
牛油10克
蒜蓉1茶匙
茄膏1.5湯匙
茄汁1湯匙
糖1湯匙
菠蘿6-8顆
Mozzarella芝士適量
水適量
芝士焗豬扒飯醃料
菠蘿6-8顆
Mozzarella芝士適量
水適量
1. 把豬扒拍鬆，加入醃料醃15分鐘。
2. 洋蔥切絲、番茄切塊、雞蛋打勻，備用。
3. 燒熱平底鍋，下油，把豬扒沾上少許蛋液及生粉，煎至兩面金黃，熟透後拿起備用。
4. 白飯與蛋液炒勻，加鹽和胡椒調味，盛起備用。
5. 鍋內放入牛油，炒香蒜蓉、洋蔥、番茄，再加入茄膏、茄汁、糖和水炒至收汁，最後加入菠蘿拌勻成醬汁。
6. 在盤中先後放入炒飯、豬扒、醬汁，並鋪上芝士，放入焗爐以攝氏200度焗10至15分鐘便成。
焗豬扒飯不失敗貼士：
1.如無肉錘，可用刀背拍鬆豬扒。
2.加入茄膏可令醬汁味道更濃郁，而茄汁則令味道層次更豐富。
攝影：張善滿、梁鵬威