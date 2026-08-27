84歲盧海鵬9月開騷！靠周潤發教慢跑呼吸法甩三高+降血糖5食物

盧海鵬｜糖尿病症狀｜現年84歲的盧海鵬（鵬哥），近年飽受糖尿病困擾，早前更被拍到身形消瘦，走路都需要人扶。不過他近日拍片宣佈重返舞台開演唱會。片中的他中氣十足。盧海鵬透露，原來全靠周潤發（發哥）帶他行山、慢跑，再加上發哥親授的「呼吸法」，令過往困擾他的「三高」問題都消失。本港約有70多萬名糖尿病患者，每10人就有1人中招。而糖尿病是吃出來的，不想成為下一個，不妨試試多吃以下食物。



盧海鵬走出病痛困擾 宣佈舉辦「齊齊慶中秋演唱會」

盧海鵬是香港著名的殿堂級喜劇演員，1974年，他以33歲的年齡考入第三期無線電視藝員訓練班，與周潤發、吳孟達成為同班同學，畢業後加入綜藝節目《歡樂今宵》（EYT），紅遍全港。當時的經典口頭禪「盧海鵬試咪」紅遍兩岸三地，更憑藉電影《奪命金》中的「鍾原」一角，榮獲第31屆香港電影金像獎「最佳男配角」。

可惜盧海鵬近年飽受糖尿病困擾，甚至引起青光眼等併發症導致視力嚴重受損。他曾坦言連劇本和手機都看不清，而且還被指無藥可救「無得醫」。早前更被拍到身形消瘦，走路都需要人扶。不過，他近日拍片卻正式宣佈，將於9月26日在中山小欖公飯店舉辦「齊齊慶中秋演唱會」。片中的他對著鏡頭大喊：「開咪啦！開咪啦！」，精神奕奕，中氣十足。

盧海鵬表示全靠周潤發親傳呼吸法擊退三高

盧海鵬透露自己是在好友周潤發（發哥）的帶領下，開始行山、跑步，每天都會慢跑約半小時。他還大方分享發哥親自教的「慢跑呼吸秘訣」。

跑步時要用鼻呼吸，勿用嘴巴，避免口乾。而且用鼻吸氣時，氣流會直接入丹田，呼氣時，也是從丹田呼出。 發哥教「慢跑呼吸秘訣」

這樣一吸一呼，就能調理身體。他還笑言，困擾多年的三高問題（高血壓、高血糖、高血脂）已完全消失，各項健康指數都回復正常。

盧海鵬透露自己是在好友周潤發（發哥）的帶領下，開始行山、慢跑。（官方圖片）

糖尿病7症狀

在三高中，高血糖演變而來的糖尿病是「萬惡之源」，極易引起心血管疾病、視網膜病變（例如白內障、青光眼）等併發症。糖尿病分兩型，第1型糖尿病屬於自體免疫性疾病（即免疫系統失靈），第2型糖尿病與家族遺傳高度相關。根據本港衞生防護中心的資料顯示，糖尿病患者一般無明顯徵狀，隨着病情發展會出現以下7個症狀。

~口渴

~尿量增多

~食量增加

~體重減輕

~疲倦

~傷口經久不癒和出現感染

~嚴重時恐出現脫水及昏迷。



糖尿病｜肥膩食物降血糖？專家教高脂飲食5招抗癌降糖 早餐吃最好

糖尿病飲食｜降血糖5食物

雖然糖尿病分2型，但據資料顯示，本港有高達90%至95%的人患有第2型糖尿病。通常由家族遺傳、肥胖、內臟脂肪高、缺乏運動而引起。因此，學會如何吃對食物、從日常飲食中有效控糖，是守護健康最簡單有效的方式。降血糖飲食｜專家推薦10降血糖蔬菜首選芽菜 蘿蔔1食法效果加倍

1. 芽菜 延緩腸道對糖分吸收

芽菜富含水溶性膳食纖維，能有效延緩腸道對糖分的吸收，防止飯後血糖飆升。芽菜在發芽過程中，增加了維他命C和澱粉酶，有助促進代謝。

芽菜富含水溶性膳食纖維，能有效延緩腸道對糖分的吸收，防止飯後血糖飆升。（freepik）

2. 西蘭花 改善胰島素阻抗

研究顯示，西蘭花含有的蘿蔔硫素有助改善胰島素阻抗。另外，其抗氧化成分則有助於保護血管。

有研究顯示，西蘭花含有的蘿蔔硫素有助改善胰島素阻抗。（Pixabay）

3. 洋蔥 促進代謝

洋蔥富含槲皮素，有助於刺激胰島素分泌並促進代謝。

洋蔥富含槲皮素，有助於刺激胰島素分泌並促進代謝。（資料圖片）

4. 苦瓜 苦瓜素「降血糖之王」

苦瓜是許多人心中的「降血糖之王」，坊間流傳常吃苦瓜、飲苦瓜汁有助降低血糖。這是因為其富含「苦瓜素」，有研究指出，吃苦瓜能顯著降低第2型糖尿病患者的空腹血糖、餐後血糖。不妨試試涼拌加醋，這種吃法還能提升降血糖效果。

苦瓜含有苦瓜素，是「降血糖之王」，能直接輔助降低血糖。（unsplash）

5. 芋頭 緩和血糖上升

芋頭富含抗性澱粉與黏蛋白，消化速度較慢，能有效緩和血糖上升。