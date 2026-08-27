草間彌生｜97歲波點女王器官衰竭離世　最愛香蕉鬆餅！南瓜=救贖?

草間彌生逝世｜據日媒47 News報道，日本前衛藝術大師草間彌生（Yayoi Kusama）已於本月（8月）14日因多重器官衰竭在東京的醫院離世，享年97歲。她一生創作無數，代表作包括《南瓜》系列和《無限的網》（Infinity Nets）系列，其中作品《無限》更拍賣出4,643.4 萬港元的天價。為了保持狀態以及專注力，全靠1日3餐的健康飲食。



草間彌生｜為什麼被譽為波點女王？

1929年，草間彌生出生於日本長野縣松本市。她從10歲起便飽受精神疾病與幻覺折磨，眼前常出現無數的圓點、網紋，甚至有自殺傾向。為了克制自殺的念頭，她開始透過畫畫來自我治愈，並將大量圓點融入作品中，被譽為「波點女王」。她曾表示，「若不是為了藝術，我應該很早就自殺了」。

1957年，草間彌生遠赴美國定居紐約，短暫讀過紐約藝術學生聯盟，隨後推出震撼藝術界的《無限的網》系列，曾獲頒美國終身成就獎及法國藝術及文學騎士勳章，並被美國藝術網站My Morden Met選為「21世紀十大前衛藝術家」。其間，她與年長26歲的超現實主義藝術家約瑟夫·康奈爾（Joseph Cornell）相戀。可惜到1972年，約瑟夫·康奈爾因心臟病逝世，巨大的打擊導致草間彌生的病情加重。隔年（1973年）她便因健康問題返回日本，長期居住在東京的精神療養院，並在旁設立工作室，持續創作到晚年。近年來，她更與國際時尚品牌合作，將圓點元素融入服裝和商品中。

草間彌生逝世｜草間彌生視南瓜為救贖？

除了經典的波點元素，草間彌生最著名的便是《南瓜》系列。至於為什麼是南瓜？她曾表示，南瓜獨特的形狀能帶給她安全感與精神救贖，並笑稱：「南瓜總是讓我微笑，它們是蔬菜裡最幽默的」。

草間彌生曾坦言，繪畫是每天生活的重心，有時半夜醒來也會繼續畫，甚至想自殺時，都全靠畫畫。雖然創作會很疲憊，但能化解孤獨。這份驚人的專注力與高強度的工作量，背後離不開健康飲食的支撐。

草間彌生曾表示，南瓜獨特的形狀能帶給她安全感與精神救贖。（modernamuseet.se）

草間彌生｜精神療養院中1日3餐吃什麼？

1. 晨起第1杯必飲水 早餐吃麵包米飯配水果紅茶

草間彌生曾透露，每天醒來會先喝1杯水，早餐習慣吃麵包、米飯或粥，再配上水果和紅茶。她表示，自己並不會做飯，這些是由精神病院的工作人員準備的。早上空腹飲水，能促進腸胃蠕動，排除代謝廢物。麵包、米飯或粥等碳水化合物，有助提供能量，加上提神的紅茶，正好為她高強度的藝術創作，提供充沛的體力。

草間彌生曾透露，每天醒來會先喝1杯水，早餐習慣吃麵包、米飯或粥，再配上水果和紅茶。（magnific）

2. 午餐吃飯糰加朱古力 10分鐘快餐提供愉悅泉源

到了中午，草間彌生會休息5到10分鐘來吃午餐。她多數時候只吃飯糰，偶爾搭配朱古力或蛋糕。她表示，自己會吃得很快，因為想馬上繼續畫。飯糰屬於即食食品，食用方便。而朱古力與蛋糕等甜品，能補充糖分帶來短暫的愉悅與放鬆。

到了中午，她多數時候只吃飯糰，偶爾搭配巧克力或蛋糕。（Annette@Pixabay）

3. 晚餐吃壽司 最愛香蕉鬆餅

每到晚上6點，草間彌生就會結束一整天的創作。她指出，這時會嘗試吃點健康的東西，且首選吃壽司，既能提供飽腹感，又不會造成血糖劇烈波動。此外，草間彌生亦特別提到，自己非常喜歡吃香蕉鬆餅，但只有在入住倫敦薩伏依飯店（The Savoy）時才會吃。

草間彌生指出，這時會嘗試吃點健康的東西，且首選吃壽司，既能提供飽腹感，又不會造成血糖劇烈波動。（martin becker@Unsplash）

參考資料：《泰晤士報》、《澎湃新聞》