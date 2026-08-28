優品360°優惠｜全場低至5折！滿$100送$15＋買1送1　必搶$88福袋

優品360°優惠｜優品360°於8月28日至9月10日舉行「友好Buy感謝祭」，逾300款產品低至6折，並設有買1送1及多重折上折優惠。此外，買滿$100即送15，更可以$88搶購價值$152.9的限量福袋。馬上為你推介最抵買、最抵食的筍貨！



優品360°於8月28日至9月10日舉行「友好Buy感謝祭」，逾300款產品低至6折，並設有買1送1及多重折上折優惠。

優品360°優惠｜$88搶價值$152.9福袋 特設買1送1

優品360°推出的福袋，只要$88即可搶購價值$152.9的商品，低至58折，包括： IMINT 咖啡糖 (32克)、五豐牌 秋田小町米 (1公斤)、珍殿紅燒鮑魚4隻裝 (200克)、小牧味屋高鈣梳打餅 (270克) 、Ome濕紙巾連蓋裝 (100件裝)、茶花易取保鮮罩 (180件裝)以及有度安溪鐵觀音原味茶濃香型 (400毫升)。此外還特色多重折上折優惠。買滿$100送$15現金優惠券（於購物後翌日起的7天內使用）

~買1送1：無雙酸辣粉/酸菜魚風味粉（140至150克）$12/2件，平均$6/件（原價$12/件）。



~買3送1：亞發白咖啡（13包裝）$99/4件，平均$24.8/件（原價$33/件）。



~買2件送水杯：衛龍魔芋爽/海帶（360至400克）$44/2件，平均$22/件（原價$28/件）買2件送價值$30水杯。



優品360°優惠｜安格斯牛板腱片73折 西班牙豬梅片78折

肉類方面，西班牙豬梅片（300克）$50/2件，平均$25/件（原價$32/件）；波蘭雞中翼（500克）$69.9/3件，平均23.3/件（原價$29.9/件）；美國安格斯牛板腱片（230克）$99/2件，平均$49.5/件（原價$68/件）；日本白蛋（10粒裝）$40/2件，平均$20/件（原價$24.9/件）；越南大虎蝦仁（500克）$69/件（原價$86/件）；挪威急凍三文魚扒（2件裝）$39.9/件（原價$48/件）；日式蒲燒鰻魚（1件裝） $59.9/件（原價$73/件）。

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優品360°優惠｜屈臣氏蒸餾水800毫升$3.4 咖啡$6/件

還有精選人氣產品，包括零食、飲料等。費列羅金莎朱古力 （16粒裝）$49.9/件（原價$65/件）；朝日指定咖啡（370至400克）$18/3件，平均$6/件（原價$10/件）；屈臣氏蒸餾水（800毫升）$10/3件，平均$3.4/件（原價$7/件）；Familie雜錦片裝曲奇（200至300克）$38/件（原價$55/件）；元汽菓子杜拜式開心果 / 士多啤梨味朱古力麻糬（50克）$29/2件，平均$14.5/件（原價$19/件）；香味迷你豬肉乾 / 牛肉乾（180至200克）$55/件（原價$69.9/件）；Kalbarri每日堅果（30包裝）$59.9/件（原價$68/件）；MOCCONA特濃即溶咖啡（200克）$89.9/件（原價$98/件）；MILK LAND Hokkaido北海道特選3.6牛乳（200毫升）$24/3件，平均$8/件（原價$11.5/件）；瑞幸咖啡（300毫升各款）$21/3件，平均$7/件（原價$9/件）。

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優品360°優惠｜淘大點心$15/件 花生油低至$26

至於米、油、麵、點心方面，淘大點心$30/2件，平均$15/件（原價$25.9/件）；滿漢大餐紅燒/珍味牛肉麵（187至192克） $29.9/2件，平均$15/件（原價$19.9/件）；PANDO米線或面$18/2件，平均$9/件（原價$11/件）；珍殿香蔥椒麻/胡麻醬香拌麵（4包裝）$33.9/件（原價$39.9/件）；花山寬烏冬（200克）$39/2件，平均$19.5/件（原價$22.9/件） ；刀嘜純正玉米油/花生油/芥花籽油（1公升）$26至$32.9/件（原價$33至$38/件）；Familie 純橄欖油（1公升）$79.9/件（原價$89/件）；灣仔碼頭豬肉水餃家庭裝（840克）$51/件（原價$54/件）。