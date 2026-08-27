魚香茄子煲食譜｜簡易做法免油泡減肥膩、30分鐘炮製港式風味

魚香茄子食譜｜魚香茄子是餐廳常見做法的一道惹味家常菜，胃口差、天氣涼的時候，更愛叫一煲來開胃暖身，味道鹹香最適合佐飯。



每逢到餐廳或大排檔吃飯，總會叫一煲魚香茄子，香辣開胃。本來不愛吃魚的我，小時候總以為魚香茄子煲內是有魚的，起初總是耍手擰頭，十分抗拒。可是，自從試了第一口，就愛上了，後來才知所謂的魚香，其實只是加入了切碎的鹹魚，是整道菜惹味的主要來源。

本來魚香茄子是一道川菜，以浸泡過的紅辣椒加上不同的香料製成，而港式的則以鹹魚來做出魚香。鹹魚下鑊爆炒的一下，整個廚房都瀰漫着一股很香的味道，令人口水直流，配以大大碗白飯，又是充滿幸福滋味的一餐。

魚香茄子煲健康做法

以爆炒茄子代替餐廳的油泡方法，可以減少茄子吸收過多油分。

魚香茄子煲食譜做法

魚香茄子食譜做法

食譜 魚香茄子（炒） 材料： 茄子1條、免治豬肉100克、蒜蓉1茶匙、乾葱1茶匙、青椒1個 、鹹魚粒1湯匙、生抽1湯匙、清水1/2湯匙、砂糖1/2茶匙、粟粉1/2茶匙、魚香茄子醬1茶匙、老抽1茶匙、砂糖1/2茶匙、水4湯匙 做法: 1.免治豬肉加入醃料，醃15分鐘。 2.茄子切條，放入鑊中快炒2分鐘，盛起備用。 3.青椒切粒，乾葱撕開成小瓣。 4.鹹魚粒下鑊煎香，加入蒜蓉、乾葱及青椒粒炒香，再放豬肉炒勻。 5.加入茄子及調味料煮2至3分鐘至茄子變軟。 6.放入適量粟粉水，待汁液收乾至濃稠即成。

攝錄：張善滿、張芷澄、李思敏

剪接：李思敏



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