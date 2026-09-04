超市優惠｜惠康/百佳/佳宝/AEON 4折起！百佳滿$150減$18＋$1隻蛋

超市優惠｜惠康、百佳今個星期繼續鬥減價，惠康88折，百佳買滿$100，加$15起換蘋果、鮑魚。佳宝網店打8折，只要¥15.1即可買到15隻雞蛋。AEON則一連22日推出中秋活動，名牌廚具59折。



惠康超市｜4折起 湯圓$7.3包 滿$50送價值$31禮品

惠康從9月4日至17日推出「韓味解鎖」活動，從韓國直送逾280款地道爆紅美食。其中，Melona 韓國雪條（4支裝）買1送1，平均$21/盒（原價$60/盒）；CJ Bibigo板豆腐/嫩豆腐（300克）$10/件（原價$25/件）相等於4折，加$18可換購CJ Bibigo切片白菜泡菜；農心朱古力/抹茶味牛角包小食（55克）$20/2包，平均$10/包（原價$20/包）；農心辛辣麵（5x120克）$44/2袋，平均$22/袋（原價$46/袋），買2袋送CJ白雪牌午餐肉。

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惠康於9月4至10日推出多種優惠。急凍特級鮑魚（6隻裝）$45/包（原價$78/包）；Sunkist 南非柑（600克裝）$15/袋（原價$32/袋）；奧地利香腸$80/2件，平均$40/件（原價$72/件）；思念寧波風味湯圓 $21.9/3包，平均$7.3/包（原價$16/包）；美心流心四式月餅禮盒$299/盒（原價$460/盒），買2盒加$19.9換1.2升不銹鋼杯，另送$30票尾現金折扣券。

此外，全線罐頭買4罐，即享9折，包括：水仙花牌五香肉丁（142克）$39.6/4罐，平均$9.9/罐（原價$27/罐）；李錦記蠔皇極品/紅燒元貝/秘製鮑汁/青花椒鮑魚（180克）$104.4/4罐，平均$26.1/罐（原價$48/罐）。雀巢雪條（4件裝） $58/2盒，平均$29/盒（原價$61/盒）；十字牌乳酪$29/4件，平均$7.3/件；買任何冷凍維他飲品滿$50，送價值$31的德青源特大雞蛋（8隻裝）。

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惠康超市｜網店88折 只限1日

惠康9月4日網店買滿$888，即享88折，優惠只限1日。包括：獅球嘜花生油（3x900毫升 ）$88/排（原價$139/排）；挪威急凍三文魚柳$65.1/包（原價$109/包）；合味道海鮮杯麵（24杯裝）$137.3/箱，平均$5.8/杯（原價$170/箱）；土耳其無花果$43.9/箱（原價$88/箱）

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百佳超市｜滿$150減$18 滿$100加$15起換購鮑魚蘋果

百佳從9月4日至10日推出中秋優惠，其中，天龍牌慢煮紅燒瑤柱鮑魚3隻裝/鮑魚4隻裝（425克） $100/2罐，平均$50/罐（原價$88/罐），買2罐送價值$40.5的禮品（營多撈麵5包裝1袋+公仔炒麵王碗裝1碗+地捫茄汁300克1支）；桂冠湯圓（300克） $60/2包，平均$30/包（原價$49），買滿$100即減$20。另外，還有換購優惠，只要買滿$100，加$15即可換購1袋價值$20的雪域蘋果（5個裝）；加$20即可換購1支$32的李錦記舊庒特級蠔油；加$39.9換購1套價值$59.5的詩樂氏天然洗潔精（1公升）；加$45即可換購2罐總值$78是李錦記即食鮑魚（4隻裝）。

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同時，百佳於2026年9月，特別推出專屬折扣。只要在網上購物平台落單，滿$350輸入「SEPFREE9」可免運費，滿$600輸入特定優惠碼「SEPHD9」，即享92折。若果是「易賞錢」App註冊會員，9月3起至30日，買滿$138（當中需包含1件SELECT佳之選產品）即減$10，買滿$150即減$8。

若果是「易賞錢」App註冊會員，9月3起至30日，買滿$138（當中需包含1件SELECT佳之選產品）即減$10，買滿$150即減$8。

新客優惠：

~PNS網購買滿$399即免運費，新客首次APP落單輸入優惠碼「PNSAPP」即免運費及享9折優惠。

~店取服務新升級「落佳拎」，首次買滿$100，輸入優惠碼「CNC26」減$20。



佳宝超市｜網購滿¥300享8折 ¥15.1/15隻雞蛋

佳宝9月4日至10日推出周末優惠。其中，沙琪瑪（18個裝）$23/2包，平均$11.5/包（原價$16.9/包）；櫻城牌日本品種珍珠米（5公斤）$54.5/包（原價$66.9/包）；獅球嘜芥花籽油（900毫升x3支） $69.9/3支，平均$23.3/支（原價$77.9/3支）；李錦記海皇XO醬/椒香麻辣/漁港蝦鮮（80克） $41.9/2盒，平均$21/盒（原價價$29.9/盒）

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此外，還有網店周五快閃，滿¥300即享8折，買滿199仲送貨上門，只限9月4日1日。包括：正大食品玉米黃鮮雞蛋（15隻裝） ¥15.1/15隻，平均¥1.0/隻（原價¥18.8/15隻）；美國USDA精選級肥牛片PASTRAMI¥49.6/1磅（原價¥62/1磅）；Zespri紐西蘭金奇異果¥60/10個，平均¥6/個（原價¥75/10個）；牛肋條¥42.4/1磅（原價¥53/1磅）。

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AEON超市｜1連22日 名牌廚具59折

AEON於9月4日至25日舉行「歡聚月下 饌享中秋」活動，包括多種中秋佳品，特福雅緻易潔深炒鍋附火紅點 (24厘米) $189（原價$318）；榮發花生/芝麻湯圓 $29.9/2件，（原價$22.5/1件）；海邊走走手工愛餡蛋卷 (8包入) $168（原價$188）；英國牛肋條$155（原價$159）；AEON 自家品牌 流心三重奏月餅禮盒 (4件裝) 現售$60。同時，凡購買任何月餅、烈酒及日本酒每滿$800即送AEON$50購物禮券1張；滿$1600送2張，每張發票最多可換10張。