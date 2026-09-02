陳觀泰逝世｜80歲武打巨星腦出血逝世！爆血管7徵兆＋預防6食物

陳觀泰逝世｜腦出血｜邵氏武打巨星陳觀泰今日（2日）不幸逝世，疑因腦出血搶救無效，享年80歲。腦出血（英文：cerebral hemorrhage）發病極快且致命率高，常令人措手不及。但並非不可預防，在日常生活中，可通過調整飲食降低風險。



邵氏武打巨星陳觀泰 曾因敖嘉年退出師門

陳觀泰是香港邵氏的武打巨星，自小就拜大聖劈掛門名師陳秀中為師。1968年，他加入邵氏南國實驗劇團訓練班，與白彪、狄龍、鄧光榮及高雄等人成為同學。1972年，陳觀泰主演電影《馬永貞》一炮而紅，隨後陸續出演《刺馬》、《血滴子》等多部經典功夫片。不過在2012年的時候，因收了同門師弟冼灝英的徒弟敖嘉年為徒，被師傅陳秀中逐出師門，直到2025陳秀中夫人遵從亡夫遺言，才正式接受陳觀泰重返大聖劈掛門。

感情方面，陳觀泰曾經歷多段婚姻。1976年，他先與邵氏影星蔡珍妮未婚生下女兒陳泳希後便分手。隨後又與方怡珍結婚，2人育有兒子陳駿祥，可惜最後離婚收場。1990年，他迎娶第三任妻子趙婷婷，無奈再度離婚。直到2017年，陳觀泰與小他30歲的湯利萍結婚並相伴至今。

腦出血前兆+症狀

腦出血屬於「出血性腦中風」的一種，俗稱「爆血管」，是指腦部血管破裂，血液滲入腦組織，引致頭痛、嘔吐、神智不清等情況，嚴重時會昏迷。腦出血通常來得又急又重，日常生活中，若遇到以下征兆，不可忽略，要盡快就醫。

~經常頭暈，甚至想暈倒。

~突然出現語言困難，如：講話不清楚、沒辦法說話。

~出現舌頭僵硬

~出現流口水的情況

~突然出現半身麻痺/麻木

~視力出現問題，如眼前發黑、重影。

~劇烈頭痛



腦出血通常來得又急又重，日常生活中，若遇到頭痛等征兆，不可忽略，要盡快就醫。（magnific）

腦出血7類人高危

雖然在所有腦中風的病例中，出血性腦中風僅佔約2成（另外8成是缺血性腦中風），但死亡率較高。為了預防悲劇發生，以下這幾類人要格外注意：

1. 家族有中風病史

2. 50歲以上

3. 糖尿病

4. 三高（高血糖、高血壓、高血脂）

5. 肥胖

6. 酗酒

7. 吸煙



預防腦出血６食物

要預防腦出血，除了維持良好的生活作息，從飲食入手是最直接且有效的方法，日常要少吃熱狗、火腿、培根等鈉含量較高的加工製品以及避免過度疲勞、飲酒過量等。要多吃天然的食材不止有益，還能降低中風風險。

1. 番茄 降風險55%

番茄含有大量的茄紅素，據哈佛醫學院引述的研究指，血液中番茄紅素含量最高的男性發生任何類型中風的幾率降低了55%。

據哈佛醫學院引述的研究指，血液中番茄紅素含量最高的男性發生任何類型中風的幾率降低了55%。（Alex Ghizila@Unsplash）

2. 黑木耳 保持血管通暢

木耳有「血管清道夫」之稱，富含水溶性纖維，能減少血栓形成的風險，保持血管通暢，避免血管因壓力過大而破裂。

木耳有「血管清道夫」之稱，富含水溶性纖維，能減少血栓形成的風險（pixabay＠MYCCF）

3. 黑豆 延緩血管老化

黑豆富含花青素與維他命E，是強效的抗氧化劑，能清除體內自由基，延緩血管老化。

黑豆富含花青素與維他命E，是強效的抗氧化劑，能清除體內自由基，延緩血管老化。(Photo-AC)

4. 橄欖油 預防血管壁損傷

長期食用優質橄欖油能著減少發炎，維持血壓穩定，預防血管壁損傷。

長期食用優質橄欖油能著減少發炎，維持血壓穩定，預防血管壁損傷。（Steve Buissinne@Pixabay）

5. 芝麻 維持血管彈性

芝麻（尤其黑芝麻）中的芝麻素和木酚素，兩者都具有抗氧化的作用，可維持血管彈性，防止動脈硬化。

芝麻（尤其黑芝麻）中的芝麻素和木酚素，兩者都具有抗氧化的作用，可維持血管彈性，防止動脈硬化。（unsplash@MM FREEDOM TRADING INC）

6. 全穀物 維持血壓穩定

糙米、燕麥等全穀物富含鎂，鎂是人體不可缺少的營養素，能穩定神經、有助於維持血壓穩定，防止腦血管因壓力過大而破裂。

燕麥等全穀物富含鎂，鎂是人體不可缺少的營養素，能穩定神經、有助於維持血壓穩定，防止腦血管因壓力過大而破裂。（unsplash@Jocelyn Morales）

參考資料：INC國際神經外科醫生集團、香港港安醫院、財團法人千禧之愛健康基金會