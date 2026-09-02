陳觀泰逝世｜80歲武打巨星腦出血逝世！爆血管7徵兆＋預防6食物
陳觀泰逝世｜腦出血｜邵氏武打巨星陳觀泰今日（2日）不幸逝世，疑因腦出血搶救無效，享年80歲。腦出血（英文：cerebral hemorrhage）發病極快且致命率高，常令人措手不及。但並非不可預防，在日常生活中，可通過調整飲食降低風險。
邵氏武打巨星陳觀泰 曾因敖嘉年退出師門
陳觀泰是香港邵氏的武打巨星，自小就拜大聖劈掛門名師陳秀中為師。1968年，他加入邵氏南國實驗劇團訓練班，與白彪、狄龍、鄧光榮及高雄等人成為同學。1972年，陳觀泰主演電影《馬永貞》一炮而紅，隨後陸續出演《刺馬》、《血滴子》等多部經典功夫片。不過在2012年的時候，因收了同門師弟冼灝英的徒弟敖嘉年為徒，被師傅陳秀中逐出師門，直到2025陳秀中夫人遵從亡夫遺言，才正式接受陳觀泰重返大聖劈掛門。
感情方面，陳觀泰曾經歷多段婚姻。1976年，他先與邵氏影星蔡珍妮未婚生下女兒陳泳希後便分手。隨後又與方怡珍結婚，2人育有兒子陳駿祥，可惜最後離婚收場。1990年，他迎娶第三任妻子趙婷婷，無奈再度離婚。直到2017年，陳觀泰與小他30歲的湯利萍結婚並相伴至今。
腦出血前兆+症狀
腦出血屬於「出血性腦中風」的一種，俗稱「爆血管」，是指腦部血管破裂，血液滲入腦組織，引致頭痛、嘔吐、神智不清等情況，嚴重時會昏迷。腦出血通常來得又急又重，日常生活中，若遇到以下征兆，不可忽略，要盡快就醫。
~經常頭暈，甚至想暈倒。
~突然出現語言困難，如：講話不清楚、沒辦法說話。
~出現舌頭僵硬
~出現流口水的情況
~突然出現半身麻痺/麻木
~視力出現問題，如眼前發黑、重影。
~劇烈頭痛
腦出血7類人高危
雖然在所有腦中風的病例中，出血性腦中風僅佔約2成（另外8成是缺血性腦中風），但死亡率較高。為了預防悲劇發生，以下這幾類人要格外注意：
1. 家族有中風病史
2. 50歲以上
3. 糖尿病
4. 三高（高血糖、高血壓、高血脂）
5. 肥胖
6. 酗酒
7. 吸煙
預防腦出血６食物
要預防腦出血，除了維持良好的生活作息，從飲食入手是最直接且有效的方法，日常要少吃熱狗、火腿、培根等鈉含量較高的加工製品以及避免過度疲勞、飲酒過量等。要多吃天然的食材不止有益，還能降低中風風險。
1. 番茄 降風險55%
番茄含有大量的茄紅素，據哈佛醫學院引述的研究指，血液中番茄紅素含量最高的男性發生任何類型中風的幾率降低了55%。
2. 黑木耳 保持血管通暢
木耳有「血管清道夫」之稱，富含水溶性纖維，能減少血栓形成的風險，保持血管通暢，避免血管因壓力過大而破裂。
3. 黑豆 延緩血管老化
黑豆富含花青素與維他命E，是強效的抗氧化劑，能清除體內自由基，延緩血管老化。
4. 橄欖油 預防血管壁損傷
長期食用優質橄欖油能著減少發炎，維持血壓穩定，預防血管壁損傷。
5. 芝麻 維持血管彈性
芝麻（尤其黑芝麻）中的芝麻素和木酚素，兩者都具有抗氧化的作用，可維持血管彈性，防止動脈硬化。
6. 全穀物 維持血壓穩定
糙米、燕麥等全穀物富含鎂，鎂是人體不可缺少的營養素，能穩定神經、有助於維持血壓穩定，防止腦血管因壓力過大而破裂。
參考資料：INC國際神經外科醫生集團、香港港安醫院、財團法人千禧之愛健康基金會