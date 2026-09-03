三文魚營養豐富，是減肥人士的恩物之一，營養師常鼓勵我們多吃。平時食三文魚柳做法多數會煎或焗，筆者也曾試過氣炸，沒想到原來還有一種三文魚煮法比這些更方便，就是用微波爐烹煮，不但免開火，且乾淨簡潔，什麼都不用洗，即使在辦公室都煮到。這樣煮的三文魚比想像中多汁軟嫩，很值得推薦！攝影：鄧穎琪



食三文魚有咩好處？

三文魚是奧米加3脂肪酸EPA和DHA的最佳來源之一，健康功效如：減少炎症、降血壓、減輕患癌風險以及改善動脈細胞等；加上它是優質蛋白質來源，讓我們受傷後加快身體復元、保護骨骼健康、減肥時仍能保持肌肉質量等，優點數之不盡。

筆者減肥時，常常不是吃雞肉就是三文魚，三文魚我通常用煎或焗的，然而早前學到能用微波爐煮的三文魚做法之後，馬上實試一下，方便之餘口感也不賴。

請按下圖睇微波三文魚的步驟：

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微波爐三文魚食譜

微波爐三文魚食譜材料：

三文魚柳1件

微波爐三文魚食譜做法：

1.三文魚柳除鱗，洗淨並印乾水分後，放在牛油紙上，以「糖果式」包住三文魚柳，兩旁扭成結。

2.三文魚放入微波爐，以中至中大火（500-600W）加熱2分鐘，即成。

把三文魚煮熟只需2分鐘?

筆者實試這個三文魚做法前其實都半信半疑，首先是對時間的質疑，twitter用戶本來建議叮1.5分鐘便可，但根據我平日煮三文魚柳的經驗，至少都要煎5、6分鐘肉才熟透，如今只加熱1.5分鐘真的可讓它由生煮到熟嗎？於是我先把時間調校至2分鐘，心想若未熟透便再加時吧，沒想到真的2分鐘就足夠。不過，若然你煮的是較大件的三文魚，可以把時間30秒的疊加上去，但不建議一次過叮太長時間，否則魚很容易又乾又硬，不似現在那麼多汁軟嫩。

微波爐三文魚

微波三文魚食譜值得一試嗎？健康無油只需一物

坦白說，用微波爐煮食純粹貪圖方便，對味道一般沒太大期望。但今次實試這個三文魚做法後，對味道和口感十分滿意，一來的確不會太乾太實，還保留到肉汁，二來即使我沒有加鹽，已覺得味道可以接受，往後可能會多用這個方法炮製三文魚。

讓我大力推薦這個三文魚方法的原因，除了健康無油之外，就是十分方便，平時煎三文魚要洗鑊，現在用牛油紙包住魚，只要把封口位向上，即使加熱後，肉汁也不會流出來，食完把紙直接丟掉便可，根本無需清洗任何工具。這樣的話，即使是平時在辦公室，也可隨時煮來吃，實在是懶人必學！

微波三文魚的口感如何？

它始終沒有煎過，魚皮當然也不會像煎三文魚般香脆，但對我來說不是大問題。

今次的三文魚沒有經過任何調味，如果你想學其他簡易免開火的三文魚食譜，可參考下圖的氣炸紙包三文魚，做法類同，但就有其他配菜和調味。

【氣炸鍋食譜】紙包三文魚簡易法國菜 嫩滑多汁減營養流失