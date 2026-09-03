毒雞蛋｜食安揭土瓜灣蛋殺蟲劑超標2倍可致甲狀腺癌！4食物都高危

毒雞蛋｜雞蛋富含優質蛋白能促進大腦健康，提升免疫力，是每日餐桌上必不可少的百搭食材。然而，近日食物安全中心公佈，雞蛋被檢驗出殺蟲劑「氟蟲腈」（英文：fipronil）殘餘含量超標，具有致癌風險，引起廣泛關註。不只雞蛋，連水蜜桃、荔枝其實都有風險。平日該如何預防？



食安中心揭毒雞蛋，氟蟲腈超標逾2倍。（pexels@Felicity Tai）

毒雞蛋｜食安中心揭毒雞蛋 氟蟲腈超標逾2倍

食物安全中心於9月2日公布，在土瓜灣一處倉庫抽取的一個越南進口雞蛋樣本中，驗出除害劑「氟蟲腈」含量為每公斤0.044毫克。根據香港《食物內除害劑殘餘規例》規定，禽蛋的最高殘餘限量標準為每公斤0.02毫克，該樣本超標逾2倍。發現問題後，中心已採取預防性措施所有越南進口雞蛋均須扣檢，待化驗結果合格後才允許出售。

產品資料如下：

產品名稱：雞蛋

來源地：越南

進口商：富國拓展有限公司

越南農場：QL Farms (Tay Ninh) Liability Limited Company

生產日期：2026年6月



食物安全中心於9月2日公布，在土瓜灣一處倉庫抽取的一個越南進口雞蛋樣本中，驗出除害劑「氟蟲腈」含量為每公斤0.044毫克。（資料圖片／食安中心圖片）

毒雞蛋｜氟蟲腈是什麼？有什麼危害？

氟蟲腈又稱芬普尼，是一種普遍的殺蟲及除蟎劑，主要用於防治農作物中的螞蟻、甲蟲、蟑螂、跳蚤、蜱蟲、白蟻等，也可以幫貓、狗等寵物驅除體外寄生蟲。食物安全中心指出，若大量攝取，可能會損傷肝、腎以及甲狀腺。據美國國家農藥資訊中心引述的動物研究指出，長期攝入氟蟲腈會有機會誘發甲狀腺腫瘤。

氟蟲腈又稱芬普尼，是一種譜及殺蟲及除蟎劑，主要用於防治農作物中的螞蟻、甲蟲、蟑螂、跳蚤、蜱蟲、白蟻等，也可以幫貓、狗等寵物驅除體外寄生蟲。（來源：ChemicalBook）

農藥殘留｜殺蟲劑殘留 4種食物高危

農民為了防蟲和增加產量，會在農作物上噴灑殺蟲劑。如果沒有遵守「安全採收期」的規定就提早採收，就會出現農藥殘留。除了雞蛋，日常生活中還有豆角、水蜜桃等食物都較高危。

豆角、水蜜桃：陶斯松超標 頭暈痙攣嚴重恐致命

早前，陝西省漢中市種植的豆角亦被檢驗出毒死蜱（又叫陶斯松）。台灣食藥署公佈，共有1188公斤在日本進口的水蜜桃同樣被驗出殺蟲劑陶斯松0.03ppm，超標了2倍法規的定量極限為0.01ppm。

陶斯松是一種神經毒劑，長期接觸可能會導致頭暈、痙攣、呼吸麻痺甚至死亡，若果在懷孕期間，更會影響胎兒大腦的發育，導致兒童認知能力下降。

陝西省漢中市種植的豆角亦被檢驗出毒死蜱（又叫陶斯松），可能會導致頭暈、痙攣、呼吸麻痺甚至死亡。（unsplash@Bob Bowie）

菠菜：PFAS 損生殖力致癌

美國環境工作組（EWG）分析了美國農業部對47種蔬果、超過5萬個樣本的檢測數據。結果發現，最常被驗出的農藥成分均屬於PFAS（全氟及多氟烷基物質）類農藥。長期接觸會導致免疫力下降、甲狀腺功能異常，損害生殖能力，甚至增加患癌風險。其中，菠菜的農藥殘留風險最高。最多農藥蔬果2026｜菠菜第1 士多啤梨被2菜踢走！6菜最毒+清洗4招

美國環境工作組（EWG）分析了美國農業部對47種蔬果、超過5萬個樣本的檢測數據發現，菠菜的農藥殘留風險最高。（資料圖片）

荔枝：氰霜唑 含低毒性

環保公益機構「自然田」（上海紫藤社區環保服務中心）曾從盒馬、沃爾瑪、大潤發等超市中購買荔枝樣本，並送交具備CMA資質的第三方機構檢測。結果顯示，共有8份樣本農藥殘留超標，其中多為殺菌劑「氰霜唑」。

氰霜唑屬於低毒性殺菌劑，目前研究未發現有致癌或致畸變風險，但都不可忽視，建議吃荔枝時，切勿直接用嘴咬開來吃。

環保公益機構「自然田」發現，荔枝的氰霜唑含量超標。（unsplash@Abhinav）

毒雞蛋｜3招去除農藥／殺蟲劑殘留

面對無孔不入的農藥與殺蟲劑危機，不妨試試以下3招，祛除農藥、殺蟲劑殘留。要特別留意，浸泡過久反而是白洗。

1. 去皮處理

若果是胡蘿蔔、茄子等帶皮果蔬可以削皮。雖然會損失少量營養，但能最有效去除表面的農藥殘留。

2. 沖洗浸泡但忌過久

洗菠菜、生菜等菜或水果時，可先用清水沖掉表面髒污，然後再泡水。不過要注意，浸5到15分鐘就得，切勿浸泡太久，否則水裡溶解的農藥反而會吸附回蔬果表面，等於白洗。

3. 充分加熱

高溫能有效加速農藥的分解，煮菜時放入沸水焯燙2至5分鐘便可。