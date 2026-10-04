炸辣雞翼食譜｜做法簡易黃淑儀教香脆入味8貼士、秘製炸漿需2種粉

雞翼本身已經受歡迎，加上做法食譜眾多，總是百吃不厭。黃淑儀（Gigi姐）就在節目上示範過檸檬雞翼、黑椒薑葱爆雞翼等做法，今次她分享一個簡單的炸辣雞翼食譜及8大貼士，味道具層次，而且在炸漿中加入2種粉，有助雞翼更鬆脆，馬上把Gigi姐的炸雞翼貼士學起來吧！



雞翼的做法多到不得了，黃淑儀（Gigi姐）就在myTV SUPER的節目《Gi味俱全第三季》分享了炸辣雞翼的做法，有點似快餐店的脆香雞翼。Gigi姐說：「雞翼沒有人不喜歡，燜、紅燒、煎、炸都好，做法很多，炸雞翼好像又罪惡感，但間中食一次也可以。」這個炸辣雞翼，你喜歡吃辣就煮得辣一點，怕辣的話，就減少一點辣粉。

黃淑儀常常在節目中示範不同的雞翼做法。（節目截圖：《Gi味俱全第三季》）

請按下圖睇炸辣雞翼做法和8大貼士：

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黃淑儀教炸辣雞翼香脆入味8貼士

貼士1.雞中翼有塊肥雞皮，如果想減少罪惡感，可把它剪掉

貼士2.有雞翼中間剪或割一刀，不但更入味，亦較易熟

貼士3.把調味粉和雞翼一同放入大膠袋搖勻，放入雪櫃醃過夜，既均勻又入味。

貼士4.粗粒番薯粉比幼粒炸食物來得脆口，發粉同樣增加鬆脆度。

貼士5.上粉來說，用手一定是最方便最均勻。

貼士6.中火炸雞翼時，雞翼宜逐隻落鑊，不要一次過，否則易黏在一起。此外，也無需心急將雞翼翻面。

貼士7.雞翼每隻中火炸2分鐘左右就可以，用筷子按下去，硬身代表剛好；但你想雞翼更脆就要翻炸。

貼士8.一定要先取出雞翼才關火，以免油一降溫，雞翼就不脆了。

雞翼大功告成，可直接食用或沾泰式辣醬等享用。（節目截圖：《Gi味俱全第三季》）