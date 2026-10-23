超市優惠4大推介｜惠康/百佳/佳宝/AEON43折起！三文魚$1包

超市優惠｜惠康、百佳今個星期繼續鬥減價，惠康43折起，韓國樂天雪條$3.7/件，百佳網購「落佳拎」店取滿$100減$20，卡樂B薯片$8/包。佳宝煙燻三文魚$1/包，AEON則55折起，鮮牛奶$6/盒。即看以下旬貨推介！



超市優惠【1】惠康超市｜43折起 韓國樂天雪條$3.7/件

惠康由10月23日至29日推出多種優惠。其中，秋月梨（2個裝）$15/盒（原價$35/盒），相當於43折；潮味庭香 潮汕豬肚丸/牛筋丸$20/包（原價$39.9/包）；淳茶舍大紅袍烏龍/茉莉綠茶$20/2支，平均$10/支（原價$17/支）；印尼野生白蝦$59/盒（原價$75/盒） ；韓國樂天雪條雪糕（3至8件裝）$58.5/2盒，平均$29.3/盒，平均$3.7至$9.8/件。

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超市優惠【2】百佳超市｜買滿$100加$16換8個蘋果 卡樂B薯片$8/包

百佳超市由10月23日至29日推出「百佳樂換購優惠」，只要買滿$100，加$10即可換購價值$17的淳茶舍無糖茶飲品（6包裝）；$16即可換購價值$22的SELECT佳之選加拿蘋果（8個裝）；百佳買高雲黑毛豬午餐肉$40/2罐，平均$20/罐，買4罐還送總值$27贈品，包括：價值$8的史雲生清雞湯 (澳洲版) ；任選2杯總值$19的日清合味道杯麵。此外，還有全線雪糕買滿$100減$10，卡樂B薯片$40/5包，平均$8/包。

~PNS網購買滿$399即免運費，新客首次APP落單輸入優惠碼「PNSAPP」即免運費及享9折優惠。

~店取服務新升級「落佳拎」首次買滿$100，輸入優惠碼「CNC26」減$20。



超市優惠【3】佳宝超市｜煙燻三文魚¥1/包

佳宝由10月23日至29日推出「週週佳驚喜」。其中，維他奶飲品$19.2/排；LAURA葵花籽油（1升裝）$42/2支，平均$21/支（單支$29.9/支）；佳樂牌茉莉香米（8公斤裝）$72.5/包。此外，還有PACIFIC SALMON煙燻三文魚¥1/包（相當於HK$1.17），10月23日，限量發售，售完即止。

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超市優惠【4】AEON超市｜55折起 鮮牛奶$6/盒

AEON由10月23日至25日推出「100周年之每週精選」包括：每日鮮語高品質100%鮮牛奶 $6/盒（原價$10.9/盒），相當於約55折 ； 讚岐五人眾麥麵/烏冬麵/冷麵/素麵$70/3件，平均$23.3/件（原價$35.9/件）；美國銀鱈魚扒$79/件（原價$109/件） ；灣仔碼頭 水餃家庭裝（各款）$51/包（原價$65/包）；尊遜牌香腸（各款）$55/包（原價$65/包）。此外，還有全線柿、番茄、藍莓照價95折發售。