解凍方法｜雞翼排骨怎解凍？記者實試2方法5分鐘退冰+放室溫最錯

解凍方法｜解凍雞肉｜雞翼、雞髀、排骨或豬骨等凍肉，凹凸不平，又厚又大件，「湯煲三文治式」的解凍方法想用也用不著，家中也沒有導熱最強的鋁製煲，有效而快速的急凍肉解凍提案，記者實試過了，只需運用家中必有的2種材料，也是花5分鐘便可快速解凍。



解凍方法｜雪櫃／微波爐／室溫／自來水哪種最安全？

極速的解凍方法是主婦經常感頭痛的問題，我們也為快速解凍寫過不少提案，連食安中心測試的4大常見解凍法，雪櫃、微波爐、室溫及流動自來水，哪樣最安全避免凍肉受細菌感染，也為大家詳盡展示過，想溫故知新可按此連結。

或看下圖快速理解︰

雪櫃解凍最安全。（資料圖片）

從圖中可以看出，雪櫃解凍，雖然所需的時間最長，但最安全，能有效抑制細菌滋生，且解凍後食物還能存放1至2天。而流動自來水則需要約2小時。如果追求效率，可使用微波爐的解凍模式，只需約30分鐘。至於室溫解凍是最不推薦的方式，極易引發細菌大量繁殖。

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解凍方法｜日本熱傳「湯煲三文治」解凍法限制多？

居家小智慧多不勝數，當然也包括凍肉急速解凍方法，早前日本電視台建議的「湯煲三文治式」解凍法引起大眾興趣，鋁煲、鐵煲及不鏽鋼煲，三者以鋁材傳熱最快，日本人常用的雪平鍋便是鋁製器皿，具備優異的導熱性及保溫性，因此藉室溫水與冷凍肉的溫度差異，再靠鋁煲傳熱使凍內軟化。

鋁製的雪平鍋鍋身超輕，導熱超快，但香港一般較難買到雪平鍋，價錢亦偏貴。（網上圖片）

事實上，鋁製的雪平鍋鍋身超輕，導熱超快，它是常見的日本廚具，帶木頭單手柄，並有一個或兩個嘴口方便傾倒湯或汁，它起源於日本飲食文化中需要常煮高湯及煮物而生，香港一般較難買到雪平鍋，價錢亦偏貴。

除非你了解家用的煲也是鋁製，如果用香港常見的不鏽鋼湯煲，記者以往也試過，對於解凍肉類只有少許幫助。第二點是只適用於平坦及切得較薄的凍肉，例如市售的牛扒、豬扒、魚塊或漢堡扒，雞扒凹凸不平已經勉強，雞翼更是用不得其法，排骨及冷凍素肉等，又大又不平坦，即使忘了前一晚放雪櫃下格解凍，也有緩衝之法，運用家中必有的2種材料幫手。

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解凍方法｜記者實試2方法 最快只需5分鐘

記者實試，用了2種家中必有的材料解凍凹凸不平的凍肉，解凍時間需按凍肉的大小尺寸而定，以下測試為2個拳頭大小的凍肉，解凍時間用了5分鐘！

解凍方法【1】撒鹽化凍

記者實試的是「食鹽解凍法」，用這個方法解凍後的凍肉要盡早食用，不能再放入雪櫃冷凍！不然會滋生細菌。為什麼加食鹽就能加速解凍？原來鹽有吸熱作用，能使冰的融化速度加快，使凍肉上的冰容易融化，也不改變肉質。這和冬天「撒鹽化雪」是同一個原理。

請按圖了解︰

做法

1. 首先將凍肉連包裝袋放在容器內，建議有包裝袋或密實袋袋住更衛生。

2. 然後注入冷開水，水位需要蓋過凍肉，然後加入一撮食鹽，將凍肉浸泡3至5分鐘左右。

3. 此測試將凍肉浸泡了5分鐘左右，凍肉上的冰已融化，整塊肉變軟，解凍完成，用叉已可穿透。



解凍方法【2】白醋解凍法

除了加食鹽，記者還實試了加白醋解凍。不過要注意白醋的用量要控制好，以免過量令肉變酸。另外，千萬不能倒入熱水，因為將熱水淋到凍肉，會使凍肉的表面迅速升溫，凍肉的表面膨脹，細胞被破壞，會使肉質變老。此外，熱水還會使凍肉表面的營養流失，但肉的中間仍是冰塊狀，溫熱的環境也使細菌容易滋生。

請按圖了解︰

做法

1. 每500毫升水約加入1湯匙的白醋較為理想。

2. 接著將凍肉放入該白醋水中浸泡即可。



本文作者：王詩欣

香港01《01教煮》、好生活頻道編輯。專注於日常健康飲食、疾病預防以及生活技巧。擅長將複雜的醫學研究與專業建議，轉化為簡單易懂的科普文章，為讀者提供全面、實用的生活指南。

