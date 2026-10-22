霜降湯水食譜｜黨參猴頭菇豬腱湯補氣養血　秋冬潤燥1類人不宜

霜降2026｜周五（10月23日）是霜降，霜降是天氣漸冷、開始降霜之意。10月的香港當然不會降霜，不過天氣確實明顯轉冷。今次介紹一個滋陰潤燥的湯水，適合霜降以至初冬飲用。

攝影：鄧穎琪



霜降2026｜推介黨參猴頭菇豬腱湯 潤肺補氣血

黨參猴頭菇豬腱湯是適合霜降飲用的湯水，因霜降天氣變得潮冷和乾燥，比之前更需要注重養陰，此湯不但能潤肺和滋養皮膚，同時能保暖和補氣血。如果平日易燥熱，可加重百合和蓮子用量，或是加玉竹、沙參等材料加強滋潤效果。若想再進一步補益，不妨以煲雞取代豬腱。然而，假如你的脾胃濕熱，則不太建議飲用這個湯，以防加重濕熱。

比較需時處理的食材是猴頭菇，要辟走其澀味需要一點時間，筆者不趕時間，所以就將它泡冷水2小時，反覆沖洗，如擠海綿般擠出它的啡黃色「苦水」，直至水透明為止。把猴頭菇撕成小塊後便氽水，把菇連室溫水下鍋，煮滾後氽燙5分鐘，過冷河然後再榨乾水分。

這個湯有補氣養血、健胃補脾和滋陰潤燥等功效，尤其適合霜降、秋冬等時候飲用，若本身氣血不足或易倦，其實四季亦可飲。 註冊中醫師邱穎琳

黨參猴頭菇豬腱湯食譜

材料：

~黨參1兩

~百合1兩

~蓮子2兩

~龍眼肉1兩

~猴頭菇3個

~豬腱400克

~酒少許

~水2公升

~鹽適量



做法：

1. 猴頭菇浸泡2小時以上。

2. 邊沖水邊榨乾猴頭菇數次，擠出啡黃色的苦水，剪走菇蒂並撕成小塊。

3. 猴頭菇連室溫水下鍋，大火煮滾汆水5分鐘，過冷河並榨乾水分。

4. 黨參、百合、蓮子、龍眼肉等洗淨備用。

5. 豬腱以滾水汆水5分鐘，其間可加少許酒辟腥。

6. 所有材料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲1.5小時，加鹽調味即成。



不失敗秘訣

猴頭菇的菇蒂為味道最苦澀部分，必須剪掉，並確保完全去掉菇中有苦味的水。



霜降2026｜補冬不如補霜降！潤燥6食物+3湯水止咳潤肺吃柿止鼻涕?

按圖了解此湯的食材療效及食用建議：

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1. 猴頭菇：味甘性平，有補益脾胃、滋養腎精功效。

2. 黨參：性平、味甘，有補中益氣、健脾益肺的作用。

3. 百合：味甘性平，有潤肺止咳，養陰潤膚的作用。

4. 蓮子：味甘性平、補脾益腎。

5. 龍眼肉：有補益氣血、養心安神作用。

霜降湯水｜滋陰潤燥2款湯水

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註冊中醫師邱穎琳（受訪者提供）

本文作者：王詩欣

香港01《01教煮》、好生活頻道編輯。專注於日常健康飲食、疾病預防以及生活技巧。擅長將複雜的醫學研究與專業建議，轉化為簡單易懂的科普文章，為讀者提供全面、實用的生活指南。

