咖啡壞處｜咖啡飲錯減鐵攝取80%！阻5大營養吸收　勿與雞蛋同吃？

咖啡壞處｜早上喝咖啡是不少人的習慣，它可以令人提神且精力充沛，但如果喝得不對，可能會影響到營養吸收，如維他命B、鎂等，其中1種吸收率更減80%！到底點飲先啱？



咖啡是不少人每日的「精神食糧」。（圖片來源：istock）

咖啡功效｜醒腦提神助瘦身 咖啡的10種好處

咖啡除了提神醒腦，對身體還有不少好處。咖啡中的咖啡因，可促進新陳代謝，燃燒脂肪，還可當作煮食的材料之一，用途相當廣泛。黃淑儀咖啡豬扒食譜 醃肉入味炸豬扒金黃不捲曲5貼士

1 提神醒腦

2 燃燒脂肪

3 抗氧化

4 提升活動能力

5 預防糖尿病

6 助防肝癌、大腸癌

7 防失智症

8 防柏金遜症

9 降低中風機率

10 降低死亡率，延長壽命



咖啡營養｜醫生分享飲咖啡4原則：優先選淺烘焙 加2物養顏抗氧化

咖啡好處有很多，但喝錯時機，分分鐘反而對身體不好。（pixabay）

咖啡壞處｜影響5大營養吸收

咖啡好處有很多，但喝錯時機，分分鐘反而對身體不好。除了在晚上、睡前喝會影響睡眠外，更會影響到5大營養吸收。

咖啡壞處【1】影響鈣吸收 增39%骨質疏鬆風險

有研究指，咖啡中的葉酸和咖啡因會影響鈣質的吸收，增加39%骨質疏鬆的風險。但在美國醫學會期刊的文獻則提及，其實只要吸收足夠鈣質如牛奶等，就能抵銷咖啡帶來的骨質問題，因此目前關於咖啡與鈣的關係，仍有爭議性。骨質疏鬆｜20歲始鈣質流失？5款蔬菜比牛奶高鈣！助防骨鬆芥蘭第1

咖啡阻鎂吸收，勿與富含鎂的食物同吃。（圖片來源：istock）

咖啡壞處【2】阻礙鎂吸收 勿與堅果蕉黑朱古力同吃

鎂是人體不可或缺的礦物質之一，可穩定血糖、保持關節軟骨的健康，更助神經傳導及肌肉運作。喝咖啡若攝取到每公斤6毫克的咖啡因，約3杯左右，2個小時後尿中便會排出鎂、鈣、鈉、鉀等各種礦物質。因此喝咖啡時盡量不要與富含鎂的食物，如堅果、香蕉、黑朱古力等同吃，以免影響鎂吸收。

鎂功效｜毛姐補鎂助安眠！護心防失眠7好處 4類人慎食恐流血不止

咖啡壞處【3】干擾維他命B吸收 勿與瘦肉、奶、蛋同吃

咖啡因有利尿作用，也就是說，水溶性的維生素包括維他命B，會因為排尿增加而流失掉，另外，咖啡因也會干擾維他命B1的代謝。因此喝咖啡時盡量不要與富含維他命B的食物，如瘦肉、奶、蛋等同吃，以免影響維他命B吸收。

早餐咖啡｜咖啡勿與蛋蕉同吃？咖啡+B雜失營養仲攰咗！2類人慎吃

+ 20

醫生建議市民日常可進食鐵質較豐富的食物，如紅肉、菠菜等食物，可補充鐵質。（資料圖片）

咖啡壞處【4】與紅肉內臟紅豆紫菜同吃 減鐵質吸收達80％

鐵質是製造血紅素的主要元素，但咖啡因會干擾鐵的吸收，影響紅血球生成。如果吃鐵質豐富的食物，如紅肉、內臟、紅豆、紫菜時喝咖啡，會減少鐵質吸收達80％。所以建議，任何含有咖啡因的飲料，都應該和含鐵的食物分開1小時以上吃，以免影響吸收。補鐵食物｜醫推鐵鍋煮食多6倍鐵質護心臟 20種補鐵食材排行榜

咖啡壞處【5】影響維他命D攝取 勿與三文魚蛋黃豆奶同吃

維他命D是促進骨骼健康不可缺少的營養素。但咖啡因是維他命D接受體的抑制劑，會影響維他命D吸收，進而減少骨質密度，造成骨鬆。因此，最好限制每天喝咖啡不超過3杯，還有喝咖啡時盡量不要與富含維他命D的食物同吃，如三文魚、蛋黃、豆奶等。

資料來源：韓國咖啡造成骨質疏鬆的研究/美國醫學會期刊的文獻/康健/好食課