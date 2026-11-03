挑蝦腸技巧｜蝦腸係屎？蝦腹黑線係乜？熟蝦點解攣？快速挑腸2招
撰文：黃翠衣
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挑蝦腸｜蝦腸是蝦排出消化物的管道，很多人形容那是蝦屎，容易積聚重金屬，因此不建議食用。蝦腸黑漆漆，看着倒胃口，而且煮熟後難以剔走，變相被逼把髒物「食落肚」。挑蝦腸其實不難，簡簡單單用一支牙籤便可，連蝦殼都不用剝開便可挑到。以下教你兩招快速處理蝦腸的方法，令蝦美觀之餘又能去除蝦腸的腥苦味，食得安心又放心。
攝影：李思敏、歐嘉樂、馮嘉雯
蝦腸位置在蝦的背部，較髒的呈黑色，較乾淨的顏色淡、近乎透明。骯髒與否，視乎蝦的生長環境，一般來說，蝦的體積大，蝦腸也較為粗。由於蝦腸有時候帶苦味，挑走了便不會影響到蝦的味道，吃起來亦格外鮮甜。
挑蝦腸方法
挑蝦腸方法1：不剝殼法
1. 把牙籤插入蝦身的第2和第3節之間
2. 一手以陰力按着蝦身，另一隻手再輕輕一拉，整條蝦腸便能直接扯出來。
這個挑腸的方法不用剝殼，可令蝦身完整、美觀。適用於需要蝦身完整的菜式，例如黃金蝦、胡椒蝦。
按圖看步驟及解釋：
好處：保持蝦殼完整無損
壞處：用力過猛會把蝦腸弄斷
挑蝦腸方法2：開背法
1. 在蝦的背部輕輕切一刀，不要切斷。
2. 撥開蝦殼後，便可看到蝦腸，再用牙籤把整條蝦腸挑掉即可。
如若烹調的菜式不需保留外殼，則可先把蝦殼剝掉，然後再在蝦背切一刀、挑腸。這個方法適合做蝦仁的菜式，例如蝦仁炒蛋、鮮蝦雲吞等。
按圖看步驟及解釋：
好處：蝦腸能夠清除乾淨
壞處：較費時、破壞蝦殼
蝦冷知識：蝦煮熟後為何會攣？
蝦腸在蝦背，而位於蝦腹的是蝦的神經線，俗稱蝦筋。蝦筋受熱後會收縮彎曲，如果是製作蝦天婦羅等需要保持蝦身挺直的食物，便需要切斷蝦筋，而一般菜式並不需要把蝦筋切斷。
挑選新鮮蝦小貼士：
1. 外形完整，蝦身挺而不鬆。
2. 新鮮的蝦肉質堅實，摸起來時有彈性，不新鮮的蝦，則肉質軟塌。
3. 不新鮮或變質的蝦聞起來有異臭味。
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