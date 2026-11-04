立冬2026｜中醫教溫補養腎推介8食物人參啱唔啱？4款湯水健脾滋陰

立冬，是二十四節氣之中第十九個節氣，2026年是11月7日（六），代表冬季正式開始。冬天天氣乾燥，比其餘日子更需要進補。請教註冊中醫師邱穎琳，她介紹了8款立冬適宜的溫補食物，以及滋潤湯水食譜，教大家滋陰、暖身、潤膚、防乾燥。



立冬是什麼？

立冬是代表正式進入了冬季，古人形容這時節為「三候」：「一候水始冰，二候地始凍，三候雉入大水為蜃。」意思是這個節氣時，水已能結成冰、土地亦開始凍，而「雉」這類鳥在立冬後已不多見，相反卻在海邊找到「大蛤」蹤影，令古人相信鳥入海會變成蛤（蜃）。

立冬習俗｜宜溫補養腎 8種食物暖身

古時民間有「立冬補嘴空」的說法，「補冬」抗寒會吃麻油雞、薑母鴨、羊肉爐等溫補食物來恢復元氣。而北方地區，則有吃水餃的習俗，取「交子之時」（秋冬交替）的寓意。

秋冬需要注重保暖，亦有指秋天食黑色食物養腎。註冊中醫師邱穎琳對於立冬前後有以下飲食建議：

立冬開始，陽氣漸衰，陰氣漸長，氣溫會轉冷，所以適宜溫補。另外，冬季主屬腎，因此飲食上也要著重補腎。

請按下圖睇中醫師推薦的8種立冬適宜食物：

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1 羊肉：味甘性溫，溫中補虛

2 栗子：味甘性溫，健脾補胃，益氣補腎

3 合桃：味甘性溫，補腎強腰，潤腸通便

4 杞子：味甘性平，滋補肝腎

5 黑芝麻：味甘性平，補肝養血，補腎養精

6 人參：味甘性溫，大補元氣，補脾益肺

7 生薑：味甘性溫，溫中健胃，止嘔

8 黑豆：味甘性平，補腎養血

立冬湯水｜螺頭雞湯 潤膚健脾益腎

邱醫師早前亦就立秋、秋分的飲食提供建議，秋天都需要滋潤，但與冬天所需進食的食材仍有所不同，因為秋天需兼顧滋潤和清熱，例如可食用雪梨、甘蔗；不過來到冬天，則強調滋潤與滋陰的平衡，故此食用滋陰補腎的螺頭，或用它來煲湯皆是不錯的選擇，相反地，更要減少清熱與寒涼食物。

邱醫師推薦立冬湯水【1】螺頭蟲草花雞湯食譜

整個湯的組合有滋陰補腎、健脾補氣之效。

螺頭蟲草花雞湯（資料圖片）

材料：

乾螺頭4個

雞半隻

杞子20克

蟲草花15克

黑棗4枚

淮山30克

薑3片

水18碗

做法：

1 螺頭先浸一晚備用，用生粉擦淨螺頭的黑色污物，從中間剪開，除去內裡的髒物。

2 雞去皮及洗淨內臟、切半並汆水；蟲草花浸洗20分鐘，洗淨其他材料備用。

3 所有料加水以大火煲滾，轉小火煲2小時即可。

材料功效：

螺頭：滋陰補腎、潤膚

杞子：滋補肝腎

雞：健脾補氣

蟲草花：補肺益腎

淮山：健脾養陰

黑棗：健脾和胃

不失敗貼士：杞子或有酸味，可在煲湯最後半小時才下鍋。



邱醫師推薦立冬湯水【2】人參雞湯食譜

整個湯的組合有補氣健脾之效。

人參雞湯（資料圖片）

材料：

人參15克

雞半隻

淮山30克

杞子15克

黨參15克

黑棗3枚

水24碗

做法：

1 雞去皮及洗淨內臟、切半並汆水。

2 其他材料洗淨後，加水以大火煲滾，轉小火煲2小時即可。

材料功效：

雞：健脾補氣

淮山：健脾養胃

杞子：滋補肝腎

人參：大補元氣

黨參：健脾補氣

黑棗：健脾和胃

不失敗貼士：淮山有硫磺，宜跟其他食材分開浸泡。

註冊中醫師邱穎琳就立冬飲食給予建議。（受訪者提供）

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黃翠衣

《香港01》生活頻道「01教煮」編輯，熱愛下廚、探索美食，主力搜羅各款簡易食譜、下廚心得、健康飲食資訊等，令即使入廚初哥也能享受烹飪的樂趣，滿足口腹之餘，亦為沉重的生活帶來色彩。

