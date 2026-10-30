早餐雞蛋｜醫生揭半熟蛋好過全熟！日食？隻預防脂肪肝+護腦8好處

早餐雞蛋｜雞蛋功效｜雞蛋蘊含豐富蛋白質等營養，世衛亦已取消每天攝取膽固醇的上限，但總有聲音，認為雞蛋的膽固醇高，每天不宜吃太多。不過，美國有醫生卻指一天應吃4隻蛋，同時還指半生熟蛋營養比全熟雞蛋好？



雞蛋含豐富營養，但每天宜吃多少總有不同的說法。（istockphoto）

早餐雞蛋｜美國醫生提出日吃4-5隻蛋 預防及治療脂肪肝

提出一天應吃4隻蛋的柏格醫生（Dr. Eric Berg），是位美國的脊椎科醫生，亦曾在霍華德大學擔任教授，教授學生營養學的知識。他經常會在YouTube個人頻道上，分享飲食的營養和知識。我們之前亦曾報道過，他探討燕麥健康問題的影片，這次他是分享關於雞蛋的健康資訊。

柏格醫生提出每天應吃4-5隻蛋（柏格醫生中文健康知識YT）

很多人都擔心吃太多蛋會為身體帶來負擔，但其實吃足夠的蛋可為身體帶來好處。膽鹼是種可預防及治療脂肪肝的物質，會在體內轉變成卵磷脂及磷脂質，消化多餘的脂肪。而雞蛋中膽鹼含量幾乎是大豆的3倍，吸收率也較高，故柏格醫生建議大家，每天可吃4隻蛋來補充營養。

早餐雞蛋｜雞蛋全熟營養比半生熟蛋差？醫生3大烹調建議

很多人都以為雞蛋全熟會比生雞蛋或半生熟蛋更好，但醫生卻顛覆了這個觀點。他指加熱蛋黃會破壞當中的一些類胡蘿蔔素，令其對眼睛、助防癌的益處受影響。醫生指若想最大限度地提高雞蛋的營養，可以採取三種烹調手法。

雞蛋烹調手法【1】水煮蛋：忌將蛋黃煮熟

水煮的水波蛋，切記不要把蛋黃徹底煮熟。

水煮的水波蛋，切記不要把蛋黃徹底煮熟。（istockphoto）

雞蛋冷知識｜雞蛋大或細好味有益啲？營養師教揀蛋1點比大小重要

雞蛋烹調手法【2】太陽蛋：一面熟一面嫩

一面煎熟一面煎嫩也很好

太陽蛋，一面煎熟一面煎嫩也很好。（istockphoto）

雞蛋烹調手法【3】半熟炒蛋：不要太熟可保留營養

最好用煎蛋的方法炒蛋，可把蛋白煮熟變白後轉小火，再把蛋黃弄破混合，不要煮得太熟，這可以保留較多的營養。

如想吃炒蛋，最好用煎蛋的方法，把蛋白煮熟變白後轉小火，再把蛋黃弄破混合，不要煮得太熟，這可以保留較多的營養。（istockphoto）

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雞蛋功效｜護腦／強骨／防脂肪肝等8功效

一隻雞蛋含有大約13克蛋白質，而雞蛋除了富含蛋白質外，還含有多種營養素，可以為身體帶來許多好處，醫生就為我們初步解釋了8大好處。

雞蛋功效【1】促進新陳代謝 維持肌膚彈性

雞蛋功效【2】維持大腦健康 防認知障礙

雞蛋功效【3】調節膽固醇 保持心血管健康

雞蛋功效【4】改善更年期不適症狀

雞蛋功效【5】提升免疫力 減脂防脂肪肝

雞蛋功效【6】強健骨骼 預防肌少症

雞蛋功效【7】護眼養髮

雞蛋功效【8】改善睡眠質素

本文作者：王詩欣

香港01《01教煮》、好生活頻道編輯。專注於日常健康飲食、疾病預防以及生活技巧。擅長將複雜的醫學研究與專業建議，轉化為簡單易懂的科普文章，為讀者提供全面、實用的生活指南。

