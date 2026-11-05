超市優惠｜惠康/百佳88折滿$200再減$20！佳宝8折/崇光超市23折起

超市優惠｜惠康、百佳今個星期繼續鬥減價，惠康買滿$168享88折，百佳則滿$150享88折，佳宝更一連13日全場8折，崇光感謝祭今次以「40+1喜悅加賞」為主題，優惠23折起。即看以下精選產品推介！



惠康超市｜買滿$168享88折 西蘭花$4.95個

惠康超市買滿$168即享全單88折，折扣無上限，優惠期只限11月7日一天，其中買6支紅/白酒/汽酒/香檳/清酒及梅酒，更可額外享有85折。

只要於惠康門市買滿$168即享88折，優惠期只限11月7日一天。

即日（5日）起至6日任選日本/韓國單件裝雪糕/雪條5件或以上，即享77折。其中：日本明治 冰凍甜點/井村屋 冰凍甜點/日本樂天 零糖雪條$70.9/5件，平均$14.2/件（原價$25/件）；Lavelee 乳酪雪糕杯$61.6/5件，平均$12.4/件（原價$22.5/件）。

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百佳超市｜買滿$150享88折 買$45送$26

百佳超市11月7日同樣有折，而且買滿$150便可享有88折，優惠只限1日。其中在11月6日，凡樂賞會／ 鑽石／VIP會員，限定搶先賞。PNS網購更買滿$800輸入「DOFF8」即享92折，買滿$1,200，輸入優惠碼「DOFF12」，同樣享88折。此外，到門市掃碼領取WeChat Pay HK優惠券，並以WeChat Pay HK付款，88折後滿$200，即減$20。

到門市掃碼領取WeChat Pay HK優惠券，並以WeChat Pay HK付款，88折後滿$200，即減$20。

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此外，還有PNS網購優惠，其中買滿$45淘大醬料，送總值$26梅林午餐肉配佳之選快熟燕麥片；買滿$111李錦記產品送價值$24的李錦記蒜蓉（326克裝），買滿$222再送總值$54的農心辛辣麵5包裝及皇冠/Castle面紙。優惠期由11月1日至11月5日止。

~買滿$888，輸入優惠碼「EB88」即減$88，再送總值$390 網購電子優惠券。

~買滿$1,111，輸入優惠碼「EB111」即減$111，再送總值$490網購電子優惠券。



佳宝超市｜1連13日全場8折 純牛奶$2.7/盒

佳宝由11月3日至15日，1連13日全場8折，其中：七鮮芥花籽油 / 粟米油（900毫升）$33.6/2支，平均$16.8/支（原價$29.9/支）；七鮮純牛奶$16/6盒，平均$2.7/盒（原價$4/盒）；日本雞蛋10隻 $17.6/排（原價$22/排） ；七鮮泰國茉莉香米（8公斤裝） $85.6/包（原價$106.9/包） ；日本北海道帆立貝(800克) $160/包（原價$200/包）。

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崇光超市｜感謝祭freshmart 23折起 北海道南瓜$20個

崇光由10月23日至11月22日，1連31日分階段舉行崇光感謝祭（SOGO Thankful Weeks），今次以「40+1喜悅加賞」為主題。

第一階段日期：2026年10月23日至2026年11月8日

第二階段日期：2026年11月9日至2026年11月22日



第二階段的產品尚未公開。不過，即日（5日）起至8日的精選產品仍在熱賣中，包括：南北行精選益食花膠筒$750/2件，平均$375/件，原價$1,630/件，相當於23折；Connetable沙甸魚 (各款)$69/4盒，平均$17.25/盒，原價$38/盒；日本北海道南瓜$39.9/2個，平均約$19.95/個，原價$35/個；PlaNeat香烤池魚 / 白沙甸魚系列$43.9/2件，平均$21.95/件（原價$35/件）；Love Earth有機即食營養燕麥奇妙飲買1送1（原價$98）；校羽人蔘雞湯 $120/3件，平均$40/件（原價$89/件） 。（崇光銅鑼灣店）

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本文作者：王詩欣

香港01《01教煮》、好生活頻道編輯。專注於日常健康飲食、疾病預防以及生活技巧。擅長將複雜的醫學研究與專業建議，轉化為簡單易懂的科普文章，為讀者提供全面、實用的生活指南。

