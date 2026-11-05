一田大減價2026｜超市名牌廚具11折起！買1送1專區+14款必搶清單

一田大減價2026｜一田將於11月6日至15日，1連10日舉行「冬日購物賞」，全場低至11折！今次增設「$20、 $28、買一送一」以及廚具$69均一價專區。此外，更有必買的！超市「滿額$150無限換」強勢回歸！即睇有哪些最抵買、最抵食的推介！



一田「冬日購物賞」將於8月21日至30日舉行，全場貨品低至15折！（資料圖片）

一田大減價2026｜全新$20＼$28＼買一送一專區

今次的冬日購物賞，設有「$20超值專區、$28均一價專區、買一送一專區」包括：松井讚岐急凍烏冬$20（原價$34.9）；YOPOKKI韓式紫菜飯卷$20（原價$29.9）；the kindest 嬰兒米脆條$20（原價$40）；the kindest嬰兒米脆圈$20（原價$40）；KULUBADU 海鹽/ 粉紅岩鹽$28 （原價$89至$99）；上水爆谷(薄荷朱古力 / 避風塘味) $28（原價$34.9）。

按圖看$20＼$28專區精選貨品推介：

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買一送一專區，包括：西班牙急凍杜洛克免治豬肉（600克）平均$40.95/包（原價$81.9/包 ）；九龍城寨白魚蛋 / 炸魚角 / 鮮墨魚丸平均$8.5/包（原價$17/包）；DAISHO火鍋湯底（各款）平均$14.95至$16/包（原價$29.9至$32/包）；果道太郎魚柳$30/包（原價$60/包）；壽桃牌急凍秘製牛腩 / 高湯牛腩 / 鮑汁豬手 / 鮑汁雞腳 / 甜醋豬腳薑$55/2盒，平均$27.5/盒（原價$55/盒）。

按圖看買一送一專區精選貨品推介：

一田大減價2026｜14款必搶清單：鹿兒島漢堡扒、希臘乳酪、油甘魚魚鮫

一田特別進行了真人問卷調查，嚴選出「顧客最愛」好物！即看14款「必搶清單」，包括：日本鹿兒島漢堡扒$99.9（原價$164至$169 ）；澳洲活藍青口（1公斤裝）$89.9 （原價$145）；日本急凍油甘魚魚鮫$148（$248）；KOLIOS希臘乳酪$56/3杯（$29/杯）；總統牌切片芝士$63/3包（$42/包）。一田獨家宮崎向日葵A4和牛五花趾火鍋片$155（原價$208）；山政小山園夾心脆卷$35（$49）；YAMAYA明太子蛋黃醬$28（原價$42）；黑橋牌香腸(原味 / 蒜味 / 芫荽味)$58（原價$69.9）；一田食研所炭燒肉乾$39.9（原價$49.9）。

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一田大減價2026｜超市精選人氣好貨 滿$150無限換購

此外，超市精選人氣好貨同樣不能錯過！涵蓋生鮮食材、人氣熱賣貨等，其中：日本袋裝番薯（500克）$16.9（原價$28）；日本香印提子$99（原價$158）；日本土岐蘋果（4個裝）$32.9（原價$58）；美國野生黃金螺頭$149（$258）；北海道急凍刺身帶子$398（$448）；蘇格蘭頂級牛肋條$119.9（原價$158）；叁拾士多爆茜魚肉燒賣$58（原價$68）；PIZZAREVO手工窯烤薄餅$38（原價$55.9）；MARINI AZZOLINI 黑松露醬$35（原價$78.9）；BANGA罐頭魚$69.9/3罐（原價$39.9至$46.9/罐）。

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還有滿$150可無限換購以下商品：加$48換金鳳泰國頂級香米（3公斤）（原價$62.9）；加$18換日清拉麵王（原價$42）；加$14換伊藤食品鯖魚罐頭（原價$20）；加$49.9換DAN-D PAK腰果 / 杏仁 / 雜果仁 / 開心果（原價$89.9至$99）。

一田大減價2026｜限定美食 低至58折

一田食堂更首推星期五、六的限定美食，優惠低至58折，包括：11月7日限定的天仁茗茶珍珠奶茶（中杯）$18（原價$26），適用分店：沙田、荃灣、旺角、新蒲崗、觀塘、將軍澳、屯門、元朗、西環、北角分店；11月14日限定的泰極泰式香椰糕點拼盤$20（原價$35）適用分店：沙田、大埔、新蒲崗、觀塘、將軍澳、葵芳、屯門、元朗、西環、北角；魚兵衛 刺身盛合／18件壽司盛合$168（原價$198），適用分店：沙田、荃灣、旺角、新蒲崗、觀塘、將軍澳、屯門、元朗、西環、北角；MOS Burger 自選二人套餐$112（原價$140），每日11:00am後供應，適用分店： 旺角、將軍澳、元朗、西環。

一田大減價2026｜全新$69均一廚具 滿$1,200減$50

廚具方面，設有全新$69廚具均一價專區，同時凡於同一專櫃購物滿$1,200，額外再減$50，其中Buffalo Elite Cook I 36cm 316不銹鋼五層鑊連蓋+Tiny Cook 14cm 316不銹鋼五層小煎鍋$998（原價$2,087）；Bruno Disney 限定雙片三文治機只需半價（原價$998）；WMF Perfect Premium 8.5L 高速煲還送價值$420的贈品只需$2,888（原價$5,880）。還有CUCKOO 韓國 1.8L TWIN雙壓IH多功能發芽飯煲$3,888（原價$8,998）；Pearl Life18cm 不鏽鋼單柄煲連蓋 /1.6L 吹笛水煲 /20cm 小炒鍋 (綠/粉紅) /300ml 保溫杯 (黑/白) /16cm 土鍋 /500ml 手斟壺$69/件（原價$169/件）。不過，只限沙田 / 大埔 / 荃灣。

一田大減價2026｜折上折極終攻略

~美國運通卡滿$500即回贈$38，每卡可享2次（最高可享$76）

適用期間：11月3日至12月20日

~富邦一田信用卡滿$450回贈$35，滿$1,200更有$100回贈，每卡最多可賺$400。富邦卡當月累積簽賬每滿$2,000，還會加碼送$50一田現金禮券。

適用日期：11月6日至15日。

本文作者：王詩欣

香港01《01教煮》、好生活頻道編輯。專注於日常健康飲食、疾病預防以及生活技巧。擅長將複雜的醫學研究與專業建議，轉化為簡單易懂的科普文章，為讀者提供全面、實用的生活指南。

