蓮藕防黑貼士｜大廚4招保持蓮藕嫩白　忌1鍋具煮蓮藕 現1情況勿吃

蓮藕防黑貼士｜蓮藕去皮後白白嫩嫩，煎、炒、煮、炸都合適，不過烹調時有沒有發覺，蓮藕煮過後表面的黑點會更明顯，甚至會變色，到底為什麼？蓮藕變黑還能吃嗎？請教大廚雷啟裕師傅，並看看4個令蓮藕保持白嫩的秘訣吧！



蓮藕切開後變黑是因為接觸到氧氣，出現氧化的現象。（視覺中國）

蓮藕營養｜降血糖助抗癌增血管彈性5好處 選購3竅門粉糯揀第1節

蓮藕防黑貼士｜蓮藕點解會變黑？

蓮藕（英文：Lotus Root）是蓮花的莖部，蓮藕含豐富的澱粉質和多酚類物質，若長期接觸空氣，多酚類物質與空氣中的氧氣結合，產生氧化作用，便會變色。因此乳白色的蓮藕變灰黑色，屬正常情況，蓮藕變色後亦能食用。

雷師傅亦解釋，蓮藕是澱粉質重的食物，加熱後，澱粉質從蓮藕中走出來，所以蓮藕的黑點便更明顯。蓮藕功效｜潤肺養顏護心通便7大功效入秋最啱 粉藕爽藕一睇即知?

按圖了解怎樣令蓮藕在烹飪過程中不會變黑：

蓮藕防黑貼士1：泡檸檬水

把蓮藕泡在醋水或檸檬水中，有助蓮藕防止發黑。

蓮藕防黑貼士2：浸清水

切好蓮藕後，可浸泡在清水中，藉此隔絕氧氣。避免蓮藕氧化。

蓮藕防黑貼士3：沸水汆燙

把蓮藕用沸水高溫快速汆燙一下，高溫能破壞多酚氧化酶（PPO）的活性並去除表面游離澱粉，從而阻止酵素性褐變反應，令蓮藕保持白嫩不變色。

蓮藕防黑貼士4：勿用鐵質鍋子

蓮藕適宜使用不銹鋼和砂製造的廚具，切忌使用鐵質的鍋子，因為蓮藕中的多酚類物質遇上鐵鍋中的鐵離子，便會變成紫藍色或者灰黑色。

蓮藕可配搭熱情果，製成熱情果蓮藕片。（資料圖片）

蓮藕食譜｜煮前多1步 汆燙後冷水沖洗

蓮藕有粗有幼，藕肉肥厚的蓮藕適合燉煮、煲湯，例如製成粟米蓮藕湯。而外形尖細，脆嫩的蓮藕則適合清炒、涼拌，例如烹調熱情果蓮藕片、蜜糖蓮藕串等小吃。把蓮藕汆燙後再用冷水沖洗，瀝乾水分，能令蓮藕中的澱粉質減少，口感爽脆。

蓮藕食譜合集｜健脾養肺秋天養生補品 煲湯燜炒粉藕、爽藕點揀？

蓮藕保存｜保留蓮藕泥土 減變黑速度

假如買了一條蓮藕，卻不是即時吃的話，可保留蓮藕的泥土，不要清洗，並儲存在陰暗潮濕的地方。另一個方法是把蓮藕泡在清水中，藉此隔絕氧氣，減慢蓮藕變黑的速度。一般來說，帶着濕泥的蓮藕比較新鮮，不過，萬一蓮藕表面發黑，並且腐爛及帶有異味，便不宜食用。

把蓮藕切片是常見的烹調方法。（視覺中國）

黃翠衣

《香港01》生活頻道「01教煮」編輯，熱愛下廚、探索美食，主力搜羅各款簡易食譜、下廚心得、健康飲食資訊等，好讓入廚初哥也能享受烹飪的樂趣，滿足口腹之餘，亦為沉重的生活帶來色彩。

