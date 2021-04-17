入廚貼士｜東京咖喱店人龍排3小時　店主公開煮咖喱秘密武器3秘訣

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-04-17 12:00

好吃的咖喱是如何誕生？東京馳名咖喱店老闆在電視節目中分享製作地道的印度咖喱汁秘技，只要掌握3大重點，可模仿出專業餐廳的水準。

咖喱店SPICY CURRY Roka老闆齋藤小姐分享煮「印度咖喱」的秘訣。（《教えてもらう前と後》影片截圖）

每個家庭或者都有自己的咖喱食譜，演繹出各種各樣的風味。

在日本節目《教えてもらう前と後》中，東京最受歡迎的咖喱店SPICY CURRY Roka，獲米芝蓮指南（日本）推介，該店老闆齋藤繪理小姐分享她煮「印度咖喱」的秘訣。

齋藤小姐在南印度的咖喱店接受培訓多年，曾獲日本咖喱界最高權威的新人獎。她烹調的正宗印度風味咖喱，辛辣而有力，故獲廣大歡迎。素日在店鋪外面經常有人潮排隊，曾有舊顧客排足3小時為品嚐一口咖喱。

齋藤小姐在南印度的咖喱店接受培訓多年，曾獲日本咖喱界最高權威的新人獎。（《教えてもらう前と後》影片截圖）

先從「炒洋蔥」開始，齋藤小姐堅決地說：「咖喱是由炒洋蔥的方式來決定的。」炒洋蔥是如此重要，由於這是在短時間內確定咖喱是否美味的關鍵。不過，炒出美味的洋蔥可能需用上30分鐘，而過程中也容易使洋蔥炒焦。齋藤小姐公開了炒焦糖洋蔥的技術及煮正宗印度咖喱的3大重點。

按下圖有齋藤小姐炒焦糖洋蔥的方法 及 烹調印度咖喱的入廚3大重點︰

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添加肉湯前熄火 秘密武器有酸乳酪

炒焦糖洋蔥之後，準備雞塊進行半煎炸，加入茄子、菠菜及焦糖洋蔥。加水煮滾後熄火，待微冷後添加肉湯。齋藤先生指出在添加肉湯前要先熄火，待鑊中溫度冷卻後才添加，這可說是製作咖喱汁的鐵律。

SPICY CURRY Roka吸引不少喜歡咖喱的當地市民及遊宮潮聖。（shota_log IG ）

最後一個秘密武器是酸乳酪。

酸乳酪令咖喱耳目一新，感覺非常清爽。配搭小番茄及白飯享用，濃郁的印度風味雞肉咖喱，散發出香料、洋蔥及醬汁香味。如果沒有做過咖喱的話，不妨參考齋藤小姐的入廚提議。

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薑黃粉是常用食材用來烹調咖喱。（chuttersnap/Unsplash）

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參考資料︰《教えてもらう前と後》