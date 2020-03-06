【薑黃營養】吃咖喱抗疫防炎？薑黃是重點10大好處6類人不宜

咖喱可預防新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）？現時尚未有研究證實可行，但咖喱中有薑黃粉，當中的薑黃素便有不少研究指出具強大的抗炎及抗氧化作用，薑黃至少有10大好處對健康有正面貢獻。

早前印度撤僑，包機接走滯留武漢的印度公民返國，航機返抵印度後，機上沒有人確診感染新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）。有網民幽默表示印度咖喱顯神功！要多吃咖喱抗疫。吃咖喱是否可抗新冠肺炎暫時是未知之數，常用來烹調咖喱的薑黃粉非常有益於健康。

薑黃粉是常用食材用來烹調咖喱。（chuttersnap/Unsplash）

薑黃與薑是否一樣？兩者同時根莖類，有褐色的表皮，但薑黃（Turmeric）與薑（Ginger）是不同的植物。薑黃屬薑科薑黃屬植物；薑屬薑科薑屬植物。薑黃的體型較薑小，肉呈橙黃色，可被磨成粉作香料，味辛帶苦，根據《中國藥典》記載，薑黃有破血行氣、通經止痛、活血化瘀之效，對於改善月經失調等症狀及紓緩風濕、肩膊疼痛等有益處。

據《中國藥典》記載，薑黃有破血行氣、通經止痛、活血化瘀之效。（Ajale/Pixabay）

薑黃中最珍貴的營養薑黃素（Curcumin），註冊營養師劉家豪在電視節目《流行都市》受訪時亦有指出，在50多年前薑黃素已被認為是一種天然的抗菌及抗病毒活性成分，有助加強身體免疫力，減低呼吸道被病原體侵擾。

按圖了解薑黃的10大健康好處︰

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想更有效攝取薑黃素的營養，食用薑黃粉時，記得要加少少黑胡椒。據研究指出，黑胡椒中的胡椒鹼（Piperine）促使薑黃素（Curcumin）被人體吸收高達2,000%，即使只有1/20茶匙的黑胡椒，已經有顯著幫助。例如煮薑黃奶（黃金奶）時，灑少量黑胡椒提味，也可提升薑黃素有效地被人體吸收。做法亦簡單，牛奶或豆奶注入小鍋或杯內，灑適量薑黃粉及黑胡椒，翻熱至微滾完成。

煮薑黃奶（黃金奶），灑少量黑胡椒提味，也可提升薑黃素有效地被人體吸收。（Free To Use Sounds/Unsplash）

薑黃的好處多，但亦不宜過量進食，世界衛生組織（WHO）建議每人每日攝取薑黃素分量，以每公斤體重計算不應多於3毫克，過量攝取薑黃素有機會引起頭痛、腸胃及消化不適。在一般情況下，適量運用薑黃用作調味也是安全的。但以下6類人士要慎吃，食用前應先向醫生查詢。

請按圖了解要慎吃薑黃的6類人士︰

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參考資料︰Healthline/良醫