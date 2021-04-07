牛油咖喱雞食譜｜印度名菜惹味香濃必用印度牛油？雞肉鬆嫩靠...

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-04-07 13:44

咖喱，世界各地的咖喱各有特色，以印度為例則是牛油咖喱雞（Butter chicken）最為有名，雞肉以大量香料醃製，用印度牛油（Ghee）及大量蔬菜作為醬汁的材料，香濃惹味，配白飯或印度烤餅最適合不過，但醃製雞肉時則有一點需注意。

印度咖喱雞唔叫咖喱雞？

世界各地的咖喱雞看似沒有太大分別，但咖喱雞在印度並不是叫「咖喱雞」而是「牛油雞」，因主要以印度牛油作為醬汁的基底，再加入各式各樣的香料增加香氣及味道。雖說是來自印度，但所用的香料也是超市常見的，如孜然粉、薑黃粉、紅椒粉等，忠於傳統更可以加入印度綜合辛香料（Garam masala）。

印度牛油咖喱雞食譜

印度牛油是什麼？

當中的印度牛油是整道菜式中不可或缺的食材，儘管大家叫作牛油，事實上它名為酥油。酥油，是從牛油中分解的水分和牛奶脂過濾後餘下的黃油，從而作為一款烹飪油。酥油的煙點比牛油更高，適合高溫煮食。它有別於一般的固體牛油，呈液體狀且氣味比常用的牛油濃烈，也比牛油含更多營養，包括帶有脂溶性維他命A、維他命D及維他命E，對用於骨骼、免疫健康和修復受損的組織有一定幫助。

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印度醃肉方法

印度的醃雞肉方式也有不同，它並非用生粉將雞肉軟化，而是用乳酪。因乳酸菌與肉類蛋白質產生化學作用，特別適合醃雞肉或肉類串燒，讓雞肉結構變得更鬆更嫩。其次加入調味料醃30分鐘左右便可。

印度牛油咖喱雞食譜

健康小貼士：

印度咖喱，主要成分的薑黃粉，據美國癌症研究協會指出，能有助抑制癌細胞的生長，及減低吸煙或加工食品對身體帶來的損害。咖喱對傷口癒合、預防老人癡呆亦有幫助。當中的辣味香料可促進血液循環和腸道蠕動，加促胃液與唾液的分泌，增進食欲。

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攝錄：蕭文學、陳嘉杰

剪接：莊堅毅