BRUNO電熱鍋｜網民狂數加熱慢難清潔　平價二合一烤盤反更實用？

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BRUNO廚房家電顏值高，功能多元化，深受女生歡迎，當中話題性最高的必定是BRUNO多功能電熱鍋系列，皆因它的糖果色設計夠亮眼，又提供不同烤盤做出烤肉、大阪燒甚至章魚燒等派對料理，適合小家庭和三五知己在家邊吃邊玩！

雖然BRUNO多功能電熱鍋推出幾年來銷量不俗，但也有不少用家抱怨它的缺點，甚至表示「只用了幾次就塞到廚櫃最深處了」。

BRUNO每次只能使用一款烹調方式　加熱時間亦費時

BRUNO多功能電熱鍋的官方賣點是為家庭派對而設，讓大家可在客廳邊聊天，邊享受烹調樂趣，但它欠缺抽油煙功能，烤肉時便易令整間屋子油煙瀰漫！其實市面有很多相似的電熱鍋和電烤盤都加入無煙設計，避免食材的油脂和湯汁滴落發熱線上而產生油煙和異味，甚至在爐內加上抽風裝置和過灑器，但BRUNO卻沒有這個功能，使用時油煙大，也增加了清潔時間，難免被人扣分！

BRUNO 廚房家電深受女生歡迎，但居然？（友和YOHO）

底板無法拆卸，因此不能用水清洗。（友和YOHO）

另一方面，BRUNO電熱鍋雖標榜多功能，煎炒、火鍋、燉煮、甚至做紅豆餅和章魚燒也難不倒它，但每次只能用一種烤盤，除了原裝平面烤盤和章魚燒盤外，其他烤盤和深鍋都要額外加購，費用也不便宜呢！最後它加熱功率只有1200W，比一般電磁爐低，加熱時間略嫌費時。

編輯推介：特大容量二合一電熱鍋

心思思想買電熱鍋，不妨考慮航利斯44厘米雙分離式電烤盤HAC-801，它採用雙分體設計，可同一時間燒肉和打邊爐，並自由調控溫度，當然也可拆卸鴛鴦湯鍋，只燒肉也沒問題，加上雙加熱管和2200W功率可快速加熱，以及底部散熱和自動斷電保護功能，在家開派對時就更安全啦！

至於清潔方面，由於全個湯鍋和烤盤都可拆卸，加上接油盒可拉出獨立清洗，清潔時更方便安全，絕對是懶人之選！

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/05/01）

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