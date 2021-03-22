廚具神器｜不鏽鋼鍋3招輕鬆去頑固污漬　實測「椰子白」神奇功效

撰文： 陳妙玲 最後更新日期： 2021-03-22 18:00

相信各個家庭的廚房都會有個不鏽鋼鍋，又平又實用，性價比極高。可是用得久了，煲身難免留在污漬，花盡九牛二虎之力也極難清潔。不過坊間流傳一個超強的清潔法寶——「椰子白」，能夠輕鬆地清潔鍋身頑固污漬，效果又是否真的如此神奇？

不鏽鋼鍋用得久了，煲身難免留在污漬，花盡九牛二虎之力也極難清潔。（unsplash）

這款椰子白在各大超市有售，特別是日本超市，如APITA、一田百貨、HKTVMall等。因為它是日本製造，成分除了天然椰子油，亦有研磨材料、界面活性劑、黏度調整劑與清潔劑等，性質為弱鹼性。它有去油污、燻黑痕跡、洗抽氣扇、溫泉池、單車等功效，而主婦們最愛用它來清潔難洗的鍋。

▼▼▼按下圖看椰子白成分及介紹▼▼▼

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▼▼▼按下圖看記者試用椰子白洗煲的步驟和效果▼▼▼

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經實試後發現椰子白未有很神奇的清潔效果，可能是材質的問題，或是污垢積聚時間長短所致，但煲底污漬整體也算清潔到7、8成，算是不錯。除了椰子白外，想輕鬆清潔煲身污漬也可以用天然的方法！

▼▼▼按下圖看方法1「白醋+鹽」做法▼▼▼

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▼▼▼按下圖看方法2「梳打粉+水」做法▼▼▼

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▼▼▼按下圖看不鏽鋼鍋保養法▼▼▼

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▼▼▼按下圖看日常清潔小貼士▼▼▼

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/03/22）

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