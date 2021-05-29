減肥｜木瓜可加速減重+改善便秘+抗老化　呢個時間進食效果最好…

撰文： 陳妙玲 最後更新日期： 2021-05-29 18:00

胸部能變得更豐滿是不少女生的願望，為此不斷尋找偏方。「木瓜豐胸」，這個傳說一直被討論，但又是否真有其效？

胸部能變得更豐滿是不少女生的願望。（IG@catrynli）

很多人都以為木瓜會有豐胸的功效，或許是以為木瓜酵素和維生素A能刺激女性荷爾蒙分泌。木瓜酵素亦可稱為「蛋白酶」，能分解肉類中的蛋白質，促進身體對蛋白質的吸收。不過，蛋白酶要與蛋白質直接接觸才能產生作用，分開進食即使落入胃中亦未能有效。而胸部的構成需要脂肪，有減脂功能的木瓜酵素，對豐胸反而不利。

木瓜雖然沒有確實的豐胸功效，但卻是健康的減肥恩物！（unsplash）

話雖如此，但木瓜卻是一種很健康又能有助瘦身的食物。木瓜含有豐富的維生素C、茄紅素、鉀、β-胡蘿蔔素等多種營養素，可預防癌症、關節炎和心血管疾病。而木瓜的抗氧化成分是眾多蔬果中最容易被人體吸收的，是很好的美容恩物！同時，木瓜蛋白酶亦能幫助消化和改善便秘，在飯前吃更可以增加飽足感，避免攝取過多熱量，還有分解脂肪和蛋白質的作用。

在飯前吃更可以增加飽足感，避免攝取過多熱量，還有分解脂肪和蛋白質的作用。（unsplash）

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不過，建議不要熱吃木瓜，因為加熱的過程會令當中的蛋白酶失去活性。想更吸收更好的營養，最好還是生吃，或者磨成果汁飲用。

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/05/29）

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