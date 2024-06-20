揀菜心貼士│菜心分5種1款最唔甜！專家教揀菜心5招菜莖要爆口？

菜心是最常吃的蔬菜之一，但菜心的種類原來有5種，你又知道嗎？有蔬菜達人除了介紹5種不同菜心，還分享了揀靚菜心的小貼士，並教大家如何延長菜心的保質期。



菜心可生吃？

早前ViuTV節目《今餐有料到》請來了菜欄第三代傳人利曼莎（Jessica）教觀眾學揀菜心，她指菜心可以直接煮、煮成郊外油菜、煲湯、煲粥，甚至可以生食，只是因為擔心衛生問題，不會生食而已。節目開始時對比了兩碟菜心，一碟較翠綠、爽口，另一碟則較老和皺，原來灼菜時用什麼水都大有影響。

右邊的菜心較老，左邊的菜心較嫩綠，原來是因為用鹼水去灼，有助它保持翠綠。（節目截圖：ViuTV《今餐有料到》）

節目中，Jessica帶來5種不同的菜心，除了菜葉形狀外，就連顏色、大小都有很大差別。

Jessica是菜欄第三代傳人，對各類蔬菜瞭如指掌。（節目截圖：ViuTV《今餐有料到》）

5種常見菜心

1. 圓葉菜心

圓葉菜心是街市最常見的品種，顧名思義它的菜葉較圓身。

2. 尖葉菜心

尖葉菜心是近年興起，味道相對甜。將圓葉和尖葉菜心放在一起，分別就很明顯。

3. 紅菜心

紅菜心莖部紫色，市面上很少見，因為它冬天先當造，每年只有一造，其紫紅色有豐富花青素。

紅菜心莖部紫色，只有冬天當造，其紫紅色有豐富花青素。（節目截圖：ViuTV《今餐有料到》）

4. 增城菜心

增城菜心又名「遲菜心」，它比平時的菜心大棵很多。增城菜心比平時的菜心沒那麼甜，但爽身，一般建議切片炒。

5. 菜心苗

菜心苗則是最細小，很早就被採摘下來。Jessica聽長輩說過，以前香港人不愛吃菜心苗，所以會賣去新加坡，誰知在當地反而興起了，重新傳回香港，之後香港人才逐漸多吃菜心苗。

認識了不同品種的菜心後，更重要的當然是學識如何揀菜心，不論莖和葉都有要注意的地方。有時候街市的菜心，葉子上滿佈洞孔，是被菜蟲蛀過的痕跡，菜販通常都會說這樣的菜才代表沒農藥，究竟Jessica又怎麼認為？

揀菜心５大貼士 菜葉有洞＝冇農藥？

1. 翠綠有光澤

新鮮的菜心莖部挺身、翠綠，葉子則柔軟光滑。

2. 莖心白色

Jessica建議盡量揀莖心白色，不要變黃的，因為當莖裡的心已變黃，有可能是沾到泥土不乾淨，或擺放過久。至於坊間「葉子有洞即代表冇農藥」講法，Jessica並不同意。她打個譬喻說：「你很努力讀書，但成績未必高分。農夫可能都加多了農藥，但加錯了或加得不好，因此蟲還是會蛀菜。」因此菜蟲與農藥無直接關係。

Jessica建議盡量揀莖芯白色，不要變黃的。（節目截圖：ViuTV《今餐有料到》）

葉子有洞即代表冇農藥？（節目截圖：ViuTV《今餐有料到》）

3. 菜葉完整

整體而言，菜葉還是選完整的好。

4. 避免菜葉有金邊

若菜葉有「金邊」，即邊位已枯黃，都要盡量避免。

此外，若菜葉有「金邊」，即邊位已枯黃，都要盡量避免。（節目截圖：ViuTV《今餐有料到》）

5. 菜莖爆開更甜

菜莖中間的芯有時會爆開，行內人稱之為「開口笑」，並認為莖部破裂是因為甜度高，指有這種特質的菜心比一般菜心更清甜。

菜莖中間的芯有時會爆開，行內人稱之為「開口笑」，並認為莖部破裂是因為甜度高，指有這種特質的菜心比一般菜心更清甜。（節目截圖：ViuTV《今餐有料到》）

菜心保鮮｜直接入紙袋放雪櫃6日保鮮期 摘掉菜花

買回來的菜心，最好把菜花摘走，因為噴農藥通常噴在花蕊，偏偏它很難洗，所以寧願摘掉。若想延長蔬菜保質期，便不要洗，把它直接放入紙袋，封實後再放入膠袋，貯存於雪櫃可放上6日。

菜心食譜｜滋潤養生菜心粥

接著，Jessica示範了其中一個菜心的食法，就是煲粥。她選用其中兩款菜心，配上幾款乾貨和豬骨，煲成滋潤養生的菜心粥。

滋潤養生菜心粥（節目截圖：ViuTV《今餐有料到》）

請按下圖睇菜心粥做法：

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材料

尖葉菜心、紅菜心，豬骨、菜乾、陳皮、陳腎、螺片

做法

1. 先將尖葉菜心、紅菜心切粒；豬骨汆水，備用。

2. 煲滾水，加豬骨煲30分鐘。

3. 加入其他材料，菜心除外，煲1.5小時。

4. 加入2種菜心，再煲3分鐘即可。

不失敗貼士

~菜心不要太早下鍋，否則會變黃變爛，也會減少菜味。

~紅菜心下鍋後變成綠色，跟其他菜心沒兩樣，其實是花青素褪色了。

資料來源：《今餐有料到》