炒菜心貼士｜大廚6秘技炒菜心前多做1步味香濃！加1調味翠綠鎖鮮

炒菜心貼士｜炒菜心，無論餐廳或一家之「煮」都有不同的炒菜心方法和心得，最簡單的菜式也最考功夫！雖然每人心中的炒菜心味道也不一樣，但要炒到一碟翠綠爽嫩的菜心，以下的貼士更是不可不知！



炒菜心看似容易，但當中也存在不少技巧。

炒菜心要令人回味，不但要色澤翠綠，還要口感爽脆、軟腍適中。不過，結果往往會跟期望有很大差別，不是色澤啡黃、水分過多，就是變得太腍。為了避免以上情況，不如參考大廚雷啟裕所教的炒菜心貼士，讓自己也可以炒出一碟合格的炒菜心！

按圖看大廚雷啟裕6個炒菜心貼士：

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1. 菜心瀝乾水才下鑊：炒出來的菜才會香，不然，菜心就會水汪汪。

2. 炒菜時加少許糖：糖能保鮮，鎖住菜心的葉綠素；更可提鮮令味道更融和，不會死鹹。

3. 炒菜時不加水：蔬菜水分多，一加熱便出水，所以無需加水。

4. 不應灼完再炒：灼完的菜色澤較暗啞，且會留失葉綠素和營養。

5. 炒菜中段下鹽：一開始加鹽鑊會有鹹氣易起焦，最後加則較難入味，中段加不會太淡。

6. 莖、葉齊下鑊：葉和莖熟的時間只差約10秒，所以不用分開炒。基本上，菜心、芥蘭、油麥菜、唐生菜都可一次下鑊。

哪種烹煮方法保留最多營養？

最好吃的菜是生炒，不過從營養學來說，炒未必是最能保留營養的方法。那會是白灼嗎？

白灼、蒸、炒菜心，哪一個烹調方法最能保留營養？（資料圖片）

按圖看食物安全中心的研究答案及菜心營養：

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炒菜增維他命K 蒸菜保留鈣質不損維C

根據食安中心的《水果和蔬菜的營養素含量》報告指，以每100毫克計算，灼熟的菜心比炒熟的菜心少了12毫克的維他命Ｃ。由於蔬菜中的大多數都是水溶性維他命C，營養都跑到湯汁裡去。相反，炒菜除了保留了相當比例的營養外，還會增加維他命K，這與烹調時加油有關。維他命K有助傷口癒合，防止大量出血、維持心血管健康、預防骨質疏鬆等功效。而蒸煮的話，則幾乎不影響維他命C含量。而菜心的鈣質亦豐富，每150克便含有200毫克鈣，是補鈣之選。

了解過哪一種烹調方法最能保留營養，今晚不如自己炮製一道美味的菜式！

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資料參考：香港餐務管理協會／MedPartner／食物安全中心