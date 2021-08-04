Anson Lo煎冬瓜後挑戰炒飯再鬧笑料　花姐驚嘆：連呢個都唔識用？

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）的廚藝一直都麻麻，雖然在自己YouTube Channel一直有《神徒與教廚》分享煮食短片，但最為觀眾熟悉的卻是「原塊煎冬瓜」一幕。日前Anson Lo再挑戰廚藝，分享在日本餐廳鐵板炒飯的片段，雖然在師傅指導下都似模似樣，但還是頻頻蝦碌，同場的花姐都不禁問：「可唔可以炒好啲呀？」



盧瀚霆（Anson Lo）人氣爆棚，還記得他在早前播畢的人氣劇集《大叔的愛》飾演廚藝了得的暖男「凌少牧」，將男朋友門檻提高到不得了，讓不少「前夫」（鏡粉男友）大呻。不過，現實中的Anson Lo煮食卻常常鬧出笑料，除了將原塊冬瓜放落平底鑊煎之外，在《調教你MIRROR》中，他與姜濤、呂爵安（Edan）更並列「地獄廚神」，被主持人梁祖堯安排三位跟他認真學煮「咕嚕雞球」給隊友捧場。

姜濤、Anson Lo和Edan三位被指是MIRROR中的地獄廚神，曾在《調教你MIRROR》中結伴買餸及烹煮咕嚕雞球。（影片截圖：ViuTV）

Anson Lo唔識用扭扭鹽樽嚇親花姐

昨日（8月3日），Anson Lo就在Instagram上載一條炒飯短片，在日本餐廳大廚指導下，用鐵板煮櫻花蝦炒飯，似乎想一雪前恥。說實話炒飯看起來都似模似樣，但好幾次還是甩轆，例如連扭扭式鹽樽都不懂用，花姐都嚇親並問道：「你連呢個都唔識用呀？」Anson Lo更表示冇人想食自己的炒飯，當場扁嘴，各位「神徒」又想試嗎？

請按下圖睇Anson Lo鐵板炒飯的搞笑片段：

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Edan留言：Danger！

儘管Anson Lo謙稱冇人想食這個炒飯，但當他在Instagram出Post留言：「Anson Lo呈獻『Anson Lo炒飯』」，問有冇粉絲想試食時，反應就非常熱烈。短片一夜間已獲逾10萬神徒讚好，過5千個留言，很多粉絲都以「煎冬瓜」洗板，相當搞笑。最重要是Edan搶閘留了句「Danger！（危險）」根據過往經驗，Anson Lo下調味料時總是太重手，所以有神徒就留言：「大佬我見到你落鹽我好驚，幾驚你又成支倒落去，真係洗腎都唔掂。」

雖然Edan都是出名的「地獄廚神」，但對於Anson Lo的炒飯，他很快就留言：「Danger！」（Instagram截圖：ansonlht）

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重溫原塊冬瓜落鑊煎

從今次炒飯所見，其實Anson Lo廚藝已進步不少。要數到Anson Lo的經典傑作，必定是他邀請廚藝同樣半桶水的Edan上其YouTube節目中較技，大煮暗黑料理。自稱讀書時是「家政學會主席」的Anson Lo，當日獲安排用冬瓜、八寶粥、荔枝、冬菇等食材去做菜，結果不懂得煮冬瓜要跟母親求救，還將原塊冬瓜落鑊煎。

Anson Lo曾跟Edan比拼廚藝，但他卻要打電話問母親：「我想問冬瓜本身係咪生㗎？係咪唔使煮都食得？」（YouTube影片截圖：Anson Lo）

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無論Anson Lo廚藝如何，也無損他的魅力。若想睇更多Anson Lo靚相，請按下圖：

Anson Lo出完炒飯Post後沒多久，電話就發生故障，他被逼暫別網絡世界近24小時，一維修好電話後就馬上再Post靚相向「神徒」報平安！（Instagram：ansonlht）