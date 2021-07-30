東京奧運｜女飛魚何詩蓓愛下廚7道拿手美食　餃子手工意粉都得！

東京奧運香港代表何詩蓓（Siobhan）於今早（30日）的100米自由泳再奪銀牌，成為香港首位個人同屆取得多於1面獎牌的運動員，全城都十分雀躍！這位「混血女飛魚」除了游泳了得外，原來廚藝亦有一手，閒時於社交平台上分享自煮的美食照，到底何詩蓓專長的食譜有什麼？



何詩蓓今早在100米自由泳決賽再添一面銀牌。（高詩琦攝）

女飛魚愛下廚

香港代表何詩蓓（Siobhan）今早於100米自由泳決賽再下一城，以52.27秒破亞洲紀錄，再添銀牌，亦是香港代表隊於東京奧運中的第3個獎牌，全城慶賀同時亦想了解這位香港女飛魚的生活。何詩蓓不止喜歡游泳，也喜歡美食和下廚，社交平台中更有一個屬於「Food」的限時動態分享美食。

從限時動態中可見，雖然何詩蓓是位香港和愛爾蘭混血兒，但她由幼稚園到中學都在香港就讀，與大部分香港人一樣也熱愛香港美食如點心、雞蛋仔及珍珠奶茶等。然而，下廚方面，何詩蓓則偏好烹煮西餐及烘焙，其中玫瑰蘋果撻更是她的拿手糕點，成品樣貌媲美大廚出品。

玫瑰蘋果撻更是何詩蓓的拿手甜品。（IG＠siobhanhaughey01）

不過原來她包中式餃子亦有一手！按圖看女飛魚何詩蓓精選7大拿手美食：

+ 6

雖然何詩蓓未有分享自己拿手菜的食譜，不過大家亦可參考以下食譜，嘗試自煮。

【梳乎厘班戟食譜】人氣甜品免排隊 簡單手作的幸福感 撰文：

梳乎厘班戟食譜

【蘋果批食譜】免搓免焗免油炸 酸甜開胃一塊麵包搞掂！

蘋果批食譜

【情人節食譜】火腿酥皮玫瑰花批 皮愈薄愈美掀全城花花熱

火腿酥皮花花批食譜

【餃子食譜】芹菜餃子清熱降血壓 完美菜肉比例1:1

芹菜餃子食譜

女飛魚何詩蓓賽前早餐三寶：燕麥片，花生醬及香蕉

何詩蓓早前在社交平台分享，最愛吃的賽前早餐分別是燕麥片，花生醬及香蕉，3款都是營養高且飽腹感強的食物。不過坊間出售的花生醬、燕麥片各有千秋，應該如何選擇健康的那一款？以花生醬為例，不少營養師（郭思慧、曾欣欣、陳秋惠）及營養學家（Miss JC）都曾在社交平台上分享過應選購花生醬的要點。

【花生醬】營養師推介15款天然花生醬 無添加免高脂挑選5大重點

按圖看各營養師提議在購買花生醬時需要倍加留意的地方︰

+ 17

營養師更推薦15款花生醬，請按圖參考（熱量由高至低排序）︰

+ 11

燕麥片點揀好？

燕麥片有豐富的營養價，而加工愈少的燕麥，營養價值愈能被保留，因此不建議常食用即食燕麥（Quick Oats）及速溶燕麥（Instant Oats）。因為它們經過加工，升糖指數也相對更高 ，食用後較易使血糖上升，引起胰島素分泌增加。此外，即食燕麥的卡路里含量也較普通速溶燕麥為高，因為它們經常被預先調味及添加了糖分。

選擇燕麥片時盡量進食大顆、完塊及少加工的燕麥較為理想。（GettyImages）

【同場加映】何詩蓓奧運精彩時刻

何詩蓓個人再添獎牌，成為香港首名運動員在奧運獨攬兩牌。（高詩琦攝）