70歲「神徒」李司棋IG拍煮食片勁吸Like　豪宅廚房曝光極有品味

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-07-07 18:21

今日是MIRROR的盧瀚霆（Anson Lo）26歲生日，「神徒」出動跟巨型廣告牌打卡當然不意外，沒想到連屆70歲的李司棋（司棋姐）都是「神徒」之一，在IG貼合照，獲網民力讚心境年輕又新潮。其實司棋姐一向用心經營IG，更密密拍片教煮餸，除此之外，就連她家中的廚房和客廳都在IG意外曝光，廚房一角更極為雅緻，並富有藝術氣息，反映出她的生活品味！

7月7日是MIRROR的「教主」盧瀚霆（Anson Lo）26歲生日，一眾「神徒」隆重其事，豪擲10萬元在尖沙咀碼頭設置巨型廣告牌為他慶祝，日前粉絲打卡合照更驚動警察到場包圍，不過沒想到連年屆70歲的李司棋（司棋姐）都是「神徒」之一，昨日她去到現場跟廣告牌合照，並留言：「到海港城購物，途中看到很多Anson Lo fans爭相拍照，我也影埋一份，年輕偶像好厲害！」網民大讚司棋姐是一位懂得與時並進的前輩，大讚她識貨又新潮，一夜間吸得1.5萬個Like！

「神徒」為Anson Lo設置的巨型廣告牌成為近日的新地標，就連司棋姐都特地去打卡！（Instagram：leeszekee）

適逢今日是盧瀚霆（Anson Lo）生日，他起床後第一個行程就是去尖沙嘴跟「自己」合照。（Instagram：aaaappleple）

其實司棋姐一向都是吸Like高手，IG有5萬幾個Followers，超越許多年輕藝人，她用心經營IG，除了發佈生活照之外，亦不時拍片教煮餸，自疫情初期到現在，有超過30條煮食片，連張敬軒（軒仔）、鄭秀文等都是她的支持者。有睇開司棋姐IG的朋友，不難發現她跟張敬軒互動頻繁，更曾深夜「亂入」軒仔的直播。眾所周知軒仔家中的「遮遮」經常煮出暗黑料理、使他冇啖好食，網民就留言指，司棋姐跟軒仔的住家菜一個天堂、一個地獄，叫她煮飯給軒仔打救他。

司棋姐教煮餸獲很多網民捧場，如拍片教包水餃的影片，就有近6千個Likes！（Instagram：leeszekee）

司棋姐煮的菜式十分多元化，由慢煮牛扒、茶熏雞、酸菜魚、越式撈檬、大阪燒印尼Pepes都一應俱全，她的家人真有福。

請按下圖睇司棋姐煮的菜式和部分食譜：

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而在一條又一條的煮食片中，司棋姐家中的客廳也因而曝光，她用餐的飯枱後面，掛著名畫，又有馬賽克燈等擺設，相當雅緻。而她平時拍片用的廚房，除了廚具擺位整齊外，其中一角更掛有多幅食物的掛畫，既符合主題又有藝術氣息！

請按下圖睇更多司棋姐屋企的設計及裝潢：

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不難發現，即使司棋姐已達古稀之年，但內心還是住著一個「少女魂」。除了跟年輕女生一樣愛著「黑絲」而獲封「黑絲棋」之外，她的喜好也是相當新潮。從她上傳的照片所見，她熱愛下廚之餘，更會收藏Figure公仔、砌Lego，甚至去機舖打機等，而她亦曾經自爆會幫襯IG Shop買鞋，跟許多十八廿二的女生無異，相信心境年輕也是她的凍齡招數之一。

李司棋已經70歲，但內心仍住著一顆「少女魂」，生活喜好也絕對追得上年輕人步伐，難怪有許多新一代尊敬和愛戴她！（Instagram：leeszekee）

請按下圖睇司棋姐的少女生活照：

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圖片來源：李司棋Instagram