大叔的愛｜大快活推大粟的愛粟米肉粒飯？1分鐘兩步剝粟米超輕鬆

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-07-08 19:40

ViuTV劇集《大叔的愛》掀起城中熱話，黃德斌所演的大叔討論度高企，網絡流傳大快活的宣傳海報，承追劇熱潮推出「大粟的愛」──阿活忌廉粟米肉粒飯。粟米肉粒飯為香港人熟悉，各煮食KOL皆分享其獨門煮法。用新鮮粟米相比用罐頭粟米更顯功架及心思，若用對了方法剝新鮮粟米粒，僅用1分鐘剝完1整條粟米，粒粒皆容易！

網傳大快活推出「大粟的愛」的阿活忌廉粟米肉粒飯，食正ViuTV熱播劇集《大叔的愛》。（網上圖片）

網傳大快活推出「大粟的愛」的阿活忌廉粟米肉粒飯，當大粟愛上小鮮肉，Show （粟） me（米） your （肉）love（粒），食正《大叔的愛》主題，不過在大快活官網及網上餐牌暫時未見「大粟的愛」刊載。近期潮流亦將粟米冠以「大粟」之名，討論其營養及烹調方法，以往煮食界KOL「星星師傅-職人吹水」、「馬田-點Cook Guide」、「朱Sir-Chef Chu's Kitchen」等，甚至鼎爺（李家鼎）也教過煮粟米肉粒飯的方法。

按下圖重溫「阿爺粟米肉粒」食譜及入廚貼士︰

+ 10 + 10 + 10

比較剝粟米粒4大法寶

喜用新鮮粟米的廚師，拿起一大把鋒利菜刀切出粟米粒，省時爽快；有人喜歡用叉、筷子撬起粟米粒，按圖比較一下3種方法剝粟米粒的完整度。

煮粟米肉粒飯，有新鮮粟米粒加粟米忌廉羹更豐富美味。（尹嘉蔚攝）

按圖看比較︰

+ 2 + 2 + 2

其實有一種更為不錯的做法，可以輕鬆、乾淨、完整剝粟米粒，先利用匙羹柄撬起一行粟米，然後用整隻拇指拗開其餘粟米粒，1分鐘剝1條並非難事！

有一種更不錯的做法，可輕鬆及完整地剝粟米粒，用匙羹柄幫手。（尹嘉蔚攝）

如何在 1 分鐘內利用簡單的技巧剝粟米粒？請按圖看步驟︰