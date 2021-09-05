入廚貼士｜青瓜放雪櫃保存易黑變軟　水裏放一樣材料保鮮兼翠綠

青瓜放在雪櫃保存是錯誤方法，青瓜在10°C以下容易變黑、變軟。保存青瓜的3個最佳方法，可延長青瓜的保存時間，用廚房紙或用鹽水都奏效。
第一個方法，取一張乾淨的廚房紙，也可用紙巾或白紙，逐條青瓜用廚房紙包住，然後放入膠袋並紮緊，放在陰涼通風的地方便可。這樣做能防止青瓜的水分流失，即使過了一星期，青瓜也可維持翠綠新鮮。其次，將青瓜洗淨後，用廚房紙擦乾水分，用保鮮紙密封起來，這樣大大減少了青瓜的水分流失，青瓜也不易壞。
按圖有保存青瓜的3個最佳方法示範︰
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最後，在一盆清水中加入適量的鹽並拌勻，這樣可增加水的含氧量，氧的成分多了可維持青瓜的呼吸，鹽水有些許的殺菌作用。將青瓜浸到水盆裡，仔細點觀察看到青瓜在泡鹽水過程中，青瓜表面漂浮出小氣泡，說明青瓜本身在呼吸。將盆連帶青瓜放在陰涼通風的地方保存。
用以上的方法保存青瓜，比放在雪櫃冷藏時的青瓜要更新鮮，因為青瓜沒有經過低溫冷藏，青瓜的營養價值及水分不會流失得太快。
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以下哪條青瓜，你認為較美味、較甜？
按圖便知美味青瓜的鑒別方法︰
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參考資料︰妙招姐YouTube