健康食品超市SODA GREEN開張　湯包素食減至半價藜麥糙米飯多口味

香港人喜歡逛超級市場，DONKI、City Super、一田、Aeon、M&S Food、Taste等，最近在太子多了一間超級市場Soda Green，與其說是超市，不如說是健康食品集中營或綠色健康店更為貼切。Soda Green不僅適合任何人閒逛，更適合奉行素食主義、生酮主義和喜歡健康食品及保健產品的朋友掃貨，新張期間更有減價優惠，低至半價。

攝影︰尹嘉蔚



Soda Green超市內，各類素食材、植物肉、冷凍肉、蔬果、低卡零食、即食健康快餐、湯包及醬料一應俱全，比大型超市更能輕鬆找到世界各地的健康食品。全店主打養生、健康、美顏及素食食品，另有少部分冷凍肉及海鮮販售。

註冊營養師劉曼翎推介的「三餐之選」，不論是否素食者也可參考︰

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即食藜麥糙米飯多款口味

當中即開即食或可選擇加熱的藜麥糙米飯令人印象尤深，每杯180克已帶來不錯的飽腹感，味道不俗，現特價售$100/5杯。5至6 款口味包括：野菜風味（152千卡/杯）、蘑菇亞洲風味（156千卡/杯）、橄欖油海鹽風味（164千卡/杯）及咖喱風味（168千卡/杯）。

澳洲註冊營養師劉曼翎 （Angela）表示藜麥是超級食品之一，有豐富營養，若不擅下廚烹調藜麥，即食的藜麥糙米飯是理想的代替品。Angela同時推介幾款「三餐之選」，包括上述的藜麥糙米飯，另有南瓜腰果薏仁素湯、快熟燕麥粥、無糖杏仁奶及奇亞籽麵等，切合素食者營養補充，包括蛋白質、膳食纖維及多元的維他命等。

Soda Green不僅適合任何人閒逛，更適合奉行素食主義、生酮主義和喜歡健康食品及保健產品的朋友掃貨。

健康零食、湯包、無麩質小食

除了營養師推介的健康素食之選之外，場內確還有大量食材、健康零食及湯包等等，譬如素食者可飲的純素蛋白粉，適合玩健身的朋友。又有無麩質小食，對於有麩質敏感的人士或可提供更多食品選擇。同時，不少貨品均設特價發售，可趁低吸納。

按圖看精選食品，大部分以減價發售︰

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納豆點食易入口減氣味？

納豆營養豐富，是對身體有益的大豆食品，但並非人人能接受納豆發酵的味道及黏黏糊糊的特性。日本人卻對納豆愛不釋手，把納豆配白飯、溫泉蛋及紫菜，加些許青芥末和豉油調味，成為一頓飽肚可口的美食。納豆有助於強化骨骼、保護心臟健康、增強免疫力及促進新陳代謝，若怕吃新鮮納豆，市面有即開即食的乾燥納豆，以凍結乾燥技術抽走納豆的水分，既保留納豆當中的全營養，亦有效減輕納豆氣味，令味道更易接受。乾燥納豆可配不同堅果、乾果成零食，也可加進白飯或沙律，增加口感，味道帶鹹及有微微發酵味，有少許似花生碎的口感。將乾燥納豆（原粒）加水浸泡，冷藏3小時後便還原新鮮納豆的狀態，可配豉油、蔥花及紫菜拌飯。

凍結乾燥納豆有碎粒及原粒包裝，碎粒可配不同堅果、乾果成零食，原粒適合還原成新鮮納豆拌飯，$72/包（原價$108）。

健康食譜【納豆芥末秋葵拌豆腐】

納豆芥末秋葵拌豆腐（Soda Green FB圖片）

材料︰

納豆1盒/原粒乾燥納豆10-20粒

秋葵5條

豆腐1盒

芥末1/2茶匙

豉油1湯匙



做法︰

1.將納豆、芥末及豉油拌至起泡。（原粒乾燥納豆需加水浸泡，冷藏3小時後還原成新鮮納豆。）

2.將豆腐切粒，秋葵洗淨切粒。

3.將豆腐、秋葵及納豆拌勻即可。

也可用適量碎粒乾燥納豆（免浸）直接灑在芥末秋葵拌豆腐食用。

健康煮意食譜

此外，場內同時有多款食譜於每星期轉新款，並在店內免費索取，由星期一至星期日提供各式健康煮意，舉例有︰納豆芥末秋葵拌豆腐、雪耳蘋果水、涼拌茄子、蘑菇粟米湯及菊花枸杞茶凍等。

健康食譜【雪耳蘋果水】

雪耳蘋果水（Soda Green FB圖片）

材料︰

蘋果2個

雪梨3個

雪耳1個

南北杏適量

冰糖適量

做法︰

1.用清水泡發雪耳，並剪開幾塊。

2.蘋果、雪梨去皮去芯，並切成片狀。

3.將蘋果、雪梨、雪耳放入鍋中，加入凍水蓋過所有材料。

4.煲滾後轉細火煲45分鐘，加入冰糖調味後再煮5分鐘即成。