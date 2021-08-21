牛油果防變黑4方法｜簡單1招放2天仍嫩綠？網民寧變黑拒用這方法

牛油果切開了，暴露空氣中容易受氧化而變黑，要為牛油果抗氧化就跟處理茄子、薯仔和蓮藕一樣，預備一盤清水，翌日的牛油果仍然碧綠。



牛油果營養

牛油果富含脂肪，口感柔滑，豐富的不飽和脂肪酸、膳食纖維及鉀質等營養素，有助維持腸道及心血管健康，並有助預防及改善高血壓，對健康有不少好處。

資深營養師潘慧德指出一個普通尺寸的牛油果卡路里約有320千卡，29克總脂肪（約等於2湯匙油），當中有20克是單元不飽和脂肪酸，即坊間所指的「好脂肪」，但不代表可以吃很多，應適可而止。若奉行低脂飲食，每人每日進食兩湯匙油，半個牛油果約接近有1湯匙油。想藉牛油果修身的話，如果一日吃一個牛油果，其他的飲食幾乎要零油分。

一個普通尺寸的牛油果卡路里約有320千卡，半個牛油果約接近有1湯匙油。（Gil Ndjouwou/Unsplash）

牛油果抗氧化方法

吃掉半個牛油果，另一半暴露在空氣中，很易受氧化而變黑，牛油果細胞內含有多酚氧化酶 (Polyphenol oxidase)，當和空氣中的氧接觸，就出現氧化反應，繼而像生鏽一樣，形成茶褐色的色素。坊間有抗牛油果變黑的數個方法，包括將牛油果和洋蔥放在一起，然後保存在密封的食物盒裏，保存了三天後，比沒有跟洋蔥放在一起的比較青綠。由於洋蔥裏的槲黃素（Quercetin）具抗氧化作用，能減慢牛油果肉變黑。

剩下半個牛油果，有放洋蔥（左）和無放洋蔥（右）的分別。（資料圖片）

據《英國郵報》報導，近來有百多萬網民關注及在社交媒體上轉發分享了一種防止牛油果變黑的聰明方法--水浸法，但鍾愛吃牛油果的人可能在很早前已知有此法，只是最近又在外國網站中翻熱。不過，不知道試過此方法的人，會不會仍然想吃那半邊牛油果。

按圖了解防止或減慢油牛油果變黑的4種方法︰

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有網民就留言，發現將牛油果浸水超過 24 小時，質地開始變得潮濕及黏糊，已失去吃牛油果原來的風味。更說寧願有一點褐色，至少還能享受原先的牛油果，一旦浸了水，那就不似牛油果了。

有網民就留言，將牛油果浸水超過 24 小時，質地開始變得黐𣲷𣲷，寧願有一點褐色，至少還能享受原先的牛油果。（whole30 IG 截圖）

近年，在健康飲食風潮催谷下，除了個人進食牛油果的需求上升之外，它亦成為很多餐廳常見的食材。據全球經濟合作與發展組織發布的《2021-2030年農業展望》，墨西哥到2030年在全球牛油果出口中的份額預計將達63%，其產量預計在未來十年將以每年5.2%的速度增長。而單計美國，1990年至2017年間的牛油果人均消耗經已上升406%，中國及歐洲國家對牛油果也有龐大需求。由於需求量很大，牛油果已成為利潤豐厚的出口商品，為肯尼亞農民提供了比種植咖啡豆更好及更穩定的收入，牛油果漸成了非洲多國的「綠色黃金」。

【同場加映】牛油果︳減肥降血壓9好處患心臟病7類人不宜 日食1個減膝痛5成？

按圖探索吃牛油果的9大好處︰

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參考資料︰英國郵報