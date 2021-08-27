減肥｜Sirtfood Diet激瘦飲食法　1周減6磅7日餐單營養師解真相

Sirtfood Diet被喚作「激瘦飲食法」，不用做運動，一星期減去3公斤（6.6磅）。早前韓國電視節目《我是身體之神》(나는 몸신이다) 邀請嘉賓盧賢京分享靠Sirtfood Diet，以2年時間由110公斤減到55公斤，近乎減去50公斤（110磅），由XXXL蛻變成XS。英國凱特王妃的妹妹Pippa Middleton也曾利用Sirtfood Diet減肥，期間不用捱餓。

Sirtfood Diet的食物種類繁多，包括羽衣甘藍、藍莓、紅酒及可可成分高於85%的黑朱古力。（Louis Hansel @shotsoflouis／Unsplash）

人體有一組基因稱為Sirtuin，功能包括控制身體的新陳代謝。當人體在空腹狀態時會刺激Sirtuin基因抵抗飢餓，並提高消耗能量的效率。現代人很少感到飢餓，因此體內的Sirtuin基因近乎在休眠。

Sirtfood Diet的原理是限制熱量攝取，同時透過進食能激活體內的Sirtuin基因的「激瘦食物」（Sirt food）來增加新陳代謝，提高肌肉效能，繼而幫助燒脂，有說約用一星期可減3公斤。Sirtfood Diet的食物種類繁多，包括羽衣甘藍、士多啤梨、藍莓、紅酒、黑朱古力（可可成分>85%）、綠茶、咖啡、蕎麥、西蘭花、蘋果、香蕉、橙、三文魚、雞胸肉、合桃、洋蔥及番荽等。

Sirtfood Diet的減肥原理是嚴格控制卡路里攝取。（The Creative Exchange/Unsplash）

聽來引人入勝的減肥方法，究竟真的是否有效？哪些細節被忽略及需注意？營養師王敏寧（Mandy）有以下提醒。

Mandy表示Sirtfood Diet暫時尚未有太多研究分析好壞，一般來說Sirtfood Diet較傾向減肥方法下的新包裝，Sirtfood Diet中的飲食本身已是較低熱量及少加工的健康食物，多數營養師亦建議進食健康的食物來控制熱量攝取，以維持均衡營養及管理體重。留心Sirtfood Diet的重點是嚴格控制卡路里攝取量！因此能有助減肥的主因是由於低熱量餐單所致。

按圖有Sirtfood Diet進食方法︰

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以往報導指透過Sirtfood Diet減肥，一星期減去3公斤，但Mandy指身體燒脂的速度並不能如此快速。故此減磅之快，多數是減去身體的水分，而非脂肪。如果長時間每日保持進食1000千卡的餐單，令身體長期飢餓，新陳代謝亦隨之減慢。當吃回正常餐單時，十分可能令體重反彈。

Sirtfood都是健康的食物，更持久達到減肥效果的方法是將Sirtfood融入平日的餐單內，而非僅用1-2星期吃Sirtfood來減肥。另外，需關注血糖水平的人士要慎喝蔬果汁，因為蔬果汁較易令餐後血糖升高，血糖上落波動性較高，尤其是果糖量較高的水果更宜小心食用。

下圖有營養師王敏寧（Mandy）對Sirtfood Diet的主要提醒︰