消委會高評分保鮮紙廚房紙Daiso最吸水　密保諾密實袋高分過佳能

消委會的廚房家居用品測試結果作總結，以往獲消委會較高評分的廚房紙、密實袋、保鮮袋及保鮮紙，可供消費者參考。其次，消委會在使用及選購錫紙和矽膠用具亦有提示，以策安全。



廚房紙：特柔Daiso獲4星評級

Daiso吸水量最高分平均$8.5/卷

消委會曾測試15款廚房紙，在吸水量、吸水速度及拉力等表現中進行測試，當中有4款總評達最高的4星。另外，細菌菌落總數檢測中發現「首選牌高級多用途廚房紙」，每克檢出細菌菌落1,000個，超出內地標準達4倍，假如直接接觸熟食，或增加食物不安全風險。消委會測試｜15款廚房紙Daiso維達獲高評！首選牌含菌量曾超標4倍

獲消委會4星評級的廚房紙︰

．Daiso 廚房用紙 $16.9/2卷

．維達 抽取式萬用廚紙 $19.9/3卷

．特柔 超吸力強韌廚房紙 $22.9/4卷

．心相印 抽取式廚房用紙 $23.9/3包



密實袋：密保諾Ziploc獲5星評級

保鮮產品：佳能評分高

消委會亦曾測試市面20款密實袋、保鮮袋及保鮮紙，全部符合食品安全標準。獲最高的5星總評是「密保諾Ziploc」密實袋，平均每個$0.95。所有保鮮袋的樣本總評均為4星半，以「EZ Fresh」最為抵用，平均每個$0.09。消委會｜保鮮紙密實袋14款最高分759佳之選有份 高脂食物唔用得?

獲消委會5星評級的密實袋︰

密保諾 密實袋 $18.8/盒（$0.95/個）



獲消委會4星半以上評級的密實袋、保鮮袋︰

．Daiso 保鮮袋 $12/盒（$0.15/個）

．3M 保鮮袋 $16.9/盒（$0.28/個）

．759阿信屋 密實袋 $11.5/盒（$0.58/個）

．佳能 密實袋 $21.9/盒（$2.19/個）



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獲消委會4星半以上評級的保鮮紙︰

．特惠牌 普通保鮮紙 $13.9/盒（$0.51/平方米）

．SimplyLiving 普通保鮮紙 $22/盒（$0.8/平方米）

．佳之選 普通保鮮紙 $15.9/盒（$0.88/平方米）

．佳能 普通保鮮紙 $19.9/盒（$1.09/平方米）

．Japan Home 普通保鮮紙 $11.9/盒（$1.32/平方米）



．博仕牌 微波爐適用保鮮紙 $19/盒（$1.06/平方米）

．SimplyLiving 微波爐適用保鮮紙 $23.9/盒（$2.61/平方米）

．佳能 微波爐適用保鮮紙 $31.9/盒（$3.49/平方米）



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錫紙煮食2大重點不傷身

除廚房紙、保鮮紙及密實袋之外，消委會對於在使用錫紙及矽膠用具上也有提示。建議（1）用錫紙煮食時，不宜用金屬容器，包括銀、鍍銀的盤、不銹鋼或鐵造的器皿，用鋁、玻璃、陶瓷或塑膠造的容器，避免鋁及性質相異的金屬在有水分的情況下接觸時，有機會導致鋁質分解。

（2）錫紙與醋、高鹽分或高酸性食物、或經高度調味食物接觸時可能令鋁箔出現分解。但在一般情況下，偶爾使用錫紙煮食或燒烤對身體不會構成太大傷害。大部分從飲食中攝入的鋁都經消化道排出體外，消費者可放心使用錫紙煮食或燒烤。入廚貼士｜錫紙妙用10招變廚房法寶點分底面？消委會教你正確用法

矽膠用具認住FDA叉子玻璃杯標誌

在選購及使用矽膠用具方面，消委會作以下提醒：購買矽膠用具，檢視產品有否FDA標示，或叉子和玻璃杯標誌，表示適用於接觸食物。烘焙用的矽膠用具，檢視產品耐熱溫度最少為200°C，及有一定厚度以免容易變形。TPR熱塑性橡膠，柔軟度和手感似矽膠用具，但耐熱溫度只約100°C。

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參考資料︰《選擇》廚房紙510期2019年4月 / 密實袋、保鮮袋及保鮮紙 518期 2019年12月 / 錫紙338期 / 矽膠用具-466期