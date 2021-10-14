Bruno Recolte 4大品牌電熱鍋　哪款最易清潔？哪款可BBQ邊火鍋？

近日打風下雨又假期，萬聖節又快到，最適合就是跟家人或三五知己留在家中煲劇和燒肉盡興。講到燒肉，近年多功能電熱烤盤五花八門，除了有港女最愛的Bruno和Recolte，更有不少品牌的鍋具推陳出新，例如可同時火鍋和燒烤等，想以性價比或多功能特點挑戰元祖Bruno？



Bruno可謂多功能電熱盤的「夢幻廚具」。(Bruno)

Bruno電熱鍋打邊爐都得？Miffy版打卡最啱

和三五知己在家開燒肉派對，除了要好玩好吃，影相打卡也十分重要！Bruno多功能電熱鍋憑著糖果色及復古設計的外型，俘虜不少港女的心，被大眾譽為「夢幻廚具」，最近Bruno更推出Miffy特別版，鮮橙色外型配上金色Miffy鍋蓋旋鈕，十分可愛！

Bruno最新BOE021多功能電熱鍋不止顏值高，配件功能也十分齊全，原裝附送平板烤盤和章魚燒烤盤外，大家還可加購打邊爐和壽喜燒專用的料理深鍋、串燒必備燒烤波紋煎盤、製作鬆餅用的六格式料理盤和料理蒸隔，方便製作不同種類的料理。

按圖Bruno電熱鍋各款功能及特色：

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早前消委會評測9款電熱盤安全性，當中只有Bruno的結構能通過絕緣距離測試，可防止跳掣和觸電等安全問題。

Bruno BOE021 多功能電熱鍋：$988（豐澤）

Récolte BBQ電熱鍋全機拆洗超方便

另一個港女最愛的品牌就是日系設計Récolte，它的外型與Bruno大同小異，都有吸睛的糖果色造型，而原裝附送的則是平煎盤和坑紋燒烤盤，燒烤盤上有排油孔設計，減少食物多餘油脂更健康！

Récolte的外型顏色選擇較Bruno少，但最大賣點是清潔方便，加熱器組、水盤、烤盤都可和底盤拆開水洗，避免污漬異味積聚。

按圖看Récolte電熱鍋特色及功能：

Récolte Home BBQ 電熱鍋：$888（友和）

Life Element無煙電烤架 內循環系統過漏油煙

在家燒肉最怕油煙攻鼻，完場後肉味瀰漫全屋，久久不散，這款Life Element 無煙電烤架就最適合你，它特設內循環助吸油煙，兩側共有94個垂直吸風口和48個導油孔，強力抽走燒烤時產生的油煙，並鎖入機身內籠，接觸到機內冷水後便會沉降消失，達到持續過濾效果。

不過，Life Element 無煙電烤架的缺點是只能煎烤，不設其他煮食配件，假如喜歡多元化料理或一機多用就不太划算了。

雖然自帶抽油煙系統，但Life Element 無煙電烤架只有煎烤功能！（Life Element）

Life Element 無煙電烤架：$1,098（44Lifestyles）

Nathome涮烤一體爐 左火鍋右燒肉

開party時總有人心大心細，又想BBQ又想打邊爐，瑞典Nathome涮烤一體燒烤爐就同時滿足你兩個願望！

它左邊是煮鍋，右邊是煎盤，並設分區式獨立控溫，一爐同時燒肉和打邊爐都沒有問題，亦少有地具有2000W 大功率，食物可快速熟透不需等！不得不提Nathome涮烤一體燒烤爐價格只需約$600多，比以上三款便宜接近一半！

Nathome 涮烤一體燒烤爐能夠同時燒烤和火鍋，迎合全部人需要！（Product Pro）

純白簡約外型，相信也深得女生歡心。（Product Pro）

Nathome涮烤一體燒烤爐：$680（豐澤）

消委會7大使用建議

消委會曾就多款電熱爐進行測試，並提出使用時的7大建議（按下圖了解）：

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相關文章：【消委會建議】電熱盤加熱時不宜使用鍋蓋！7大使用貼士你要知！

電熱鍋可以炮製什麼美食？不妨參考以下食譜：

燒磨菇串

燒蘑菇串食譜

沙嗲雞肉串

沙嗲雞肉串食譜

味噌雞肉大蔥串